Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado para el 21 de septiembre; habrá suerte en el amor y en el dinero

Este domingo, 21 de septiembre, llega con un aire de renovación y con un marcado impulso para quienes buscan iniciar proyectos, abrirse a experiencias diferentes o adaptarse con entusiasmo a los cambios.

Las predicciones astrológicas destacan que el movimiento de los planetas ofrece un terreno favorable tanto para el desarrollo personal como para el avance en lo profesional, alentando a tomar decisiones con seguridad y determinación.

Se trata de una jornada en la que se recomienda mantener la mente abierta ante oportunidades inesperadas y afrontar los desafíos con optimismo.

Este enfoque, que conecta lo espiritual con la vida diaria, recuerda la huella que dejó Walter Mercado. El reconocido astrólogo transmitió durante décadas mensajes de esperanza y orientación a millones de seguidores en América Latina y el mundo.

Su legado permanece vigente gracias a su sobrina, Betty B. Mercado, quien continúa difundiendo la visión cósmica que él popularizó.

Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado para este 21 de septiembre

Según la información brindada por El nuevo Herald, en este día cada signo contará con un mensaje de los astros y una combinación numérica que le favorecerá.

Aries (20 de marzo - 18 de abril)

Los arianos podrían tener conversaciones inesperadas que revelarían verdades que llevan ahí un buen tiempo. Sin embargo, deben ser cuidadosos para no reaccionar con impulsividad.

Afirmación del día: “Hoy elijo ver más allá de las palabras y conectar con la verdad que libera”.

Números de la suerte: 3, 11 y 27.

Tauro (19 de abril - 19 de mayo)

Es momento de soltar, pues hay muchas cosas que ya no vibran con las personas de Tauro. Además, la Luna en Géminis hace la invitación para ser flexible con las ideas sobre el dinero.

Afirmación del día: “Me abro al camino sin perder mi esencia”.

Números de la suerte: 5, 34 y 21.

Géminis (20 de mayo - 19 de junio )

La energía en este día será magnética, y es apropiado para tener conversaciones y mover ideas que a lo mejor estaban estancadas. Sin embargo, deben tener en cuenta que deben decir lo que sienten, sin tener miedo a parecer contradictorio.

Afirmación del día: “Mi voz tiene poder, y mi mente es un canal de transformación”.

Números de la suerte: 1, 11 y 31.

Cáncer (20 de junio - 21 de julio)

Pensamientos que estaban guardados bajo llave podrían salir a flote y no deberían huir de ellos. Por esto, debería observarlos, escribirlos y liberarlos.

Afirmación del día: “Hoy me permito soltar lo que ya no me pertenece”.

Números de la suerte: 32, 44 y 29.

Leo (22 de julio - 21 de agosto)

Este día favorece la conexión con personas inspiradoras, aunque también exige discernimiento. El amor reclama coherencia entre palabras y actos. No basta la admiración ligera: se merece autenticidad y profundidad.

Afirmación del día: “Elijo rodearme de quienes eleven mi luz”

Números de la suerte: 2, 30 y 42.

Virgo (22 de agosto - 21 de septiembre)

La influencia de la Luna en Géminis estimula su plano profesional, generando ideas y dudas. Se aconseja observar sin decidir. En el amor, florece lo humano, imperfecto y espontáneo.

Afirmación del día: “Confío en el proceso incluso cuando no tengo todas las respuestas”.

Números de la suerte: 9, 56 y 38.

Libra (22 de septiembre - 22 de octubre)

La Luna en Géminis impulsa a salir de la comodidad y ampliar horizontes mediante lecturas o diálogos. En el amor, la autenticidad exige elegirse sin temor y afirmarse sin culpa.

Afirmación del día: “Cada idea nueva es una puerta que se abre en mi conciencia”.

Números de la suerte: 8, 55 y 39.

Escorpio (23 de octubre - 20 de noviembre)

El amor requiere aire y no solo intensidad. Esta semana se invita a cuestionar deseos, hablar lo callado y usar la palabra como medicina, recordando que la verdad libera.

Afirmación de hoy: “Hoy transformo mi silencio en sabiduría compartida”.

Números de la suerte: 7, 59 y 33.

Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Sagitario (21 de noviembre - 20 de diciembre)

La Luna en Géminis activa los vínculos e invita a escuchar silencios y gestos. Esta semana, la libertad se equilibra con compromiso: el amor consciente puede ser cómplice de aventuras.

Afirmación del día: “Me abro a comprender sin necesidad de tener la última palabra”.

Números de la suerte: 3, 34 y 6.

Capricornio (21 de diciembre - 18 de enero)

La Luna en Géminis impulsa flexibilidad y cambios en la rutina. Esta semana, la mente agradece lo distinto y el amor florece con presencia emocional, autenticidad y vulnerabilidad compartida.

Afirmación del día: “Hoy transformo lo cotidiano en algo extraordinario”.

Números de la suerte: 5, 39 y 41.

Acuario (19 de enero - 17 de febrero)

La Luna en Géminis despierta la creatividad y conecta con el niño interior. Esta semana, el amor exige presencia sincera, recordando que la mente brilla, pero el corazón requiere conexión auténtica.

Afirmación del día: “Mi imaginación es un puente hacia mi verdad”.

Números de la suerte: 21, 39 y 40.

Piscis (18 de febrero - 19 de marzo)

La Luna en Géminis entrelaza emociones y pensamientos, generando confusión o claridad según la expresión sincera. Esta semana, el amor exige límites y recordar que uno mismo también merece cuidado y amor.

Afirmación del día: “Hoy reconcilio lo que pienso con lo que siento”.