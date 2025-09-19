Horóscopo de fin de semana del 19 al 21 de septiembre: advertencias, predicciones y cambios para los 12 signos

Se acerca el fin de septiembre y cada vez hay más intriga por lo que viene a futuro. Fue un mes turbulento, donde las emociones y situaciones golpearon fuerte a más de uno.

Para el fin de semana del 19 al 21, el Horóscopo Negro compartió lo que llegará para cada signo del zodiaco, advirtiendo que el eclipse solar del 21 de septiembre impactará en gran medida.

Pese a que hay desconcierto por este evento astronómico, habrá que tomar decisiones y seguir caminos que suelten vínculos que ya no van.

Aries:

Este fin de semana significa el fin de una etapa y el inicio de otra. No serán cambios suaves, pero posiblemente serán para darle un nuevo enfoque a la realidad.

“No hay excusas, no hay parches, no hay manera de sostener lo que ya está roto”.

Tauro:

Este fin de semana es para dejar de disimular. Es momento de cerrar, alejarse, limpiarse y cortar, sacudiéndose de las migajas emocionales que se queda por no molestar a otros.

“Una puerta que se abre solo después de haber cerrado otras. No puede seguir en modo pausa mientras espera que los demás reaccionen”.

Géminis:

Está arrastrando cosas que debió dejar en el pasado. Personas, promesas y recuerdos que solo quitan energía. Es un fin de semana para empezar a cortar en serio.

“Ser consciente de que no hay de donde no se puede sacar. O sueltas o se rompe”

Cáncer:

Tendrá momentos muy fuertes y se replanteará la vida. Puede salir de ahí sin lío, si no ignora las cosas. Es posible que se encuentre con personas que hace tiempo no veía y que sus palabras hagan clic.

“No tendrá toda la vida para hacer cambios que quiere. Borrón y cuenta nueva”.

Leo:

Se notarán movimientos internos, recordando que hay algo que ya no encaja. Es una señal de que está cambiando, dejando que surja otra etapa.

“El eclipse solar en Virgo llegará el domingo y le va a poner un espejo delante, sin filtros, sin excusas. Ahí va a ver con claridad todas las veces que dio sin recibir nada”

Virgo:

Han habido días de emociones alborotadas y revueltas, dejando el cuerpo agotado. La energía del eclipse está pasando factura y se aproximan cambios internos.

“No viene a darle calma, viene a resetearlo. Es un renacimiento obligado, un corte con lo que ya no encaja en su vida”

Libra:

Tenía puestas sus expectativas en un camino y todo eso cambiará. Este fin de semana, con el eclipse solar, tendrá que darle un giro a todo eso y no mirar para otro lado, pues no sirve de nada.

“Es momento de dar un ‘hasta aquí’, cortar lo que no funciona y empezar de cero, aunque le tiemblen las piernas. Las cosas van a cambiar, y mucho”.

Escorpio:

Es importante no creer en todo lo que se ve. Detrás de algunas sonrisas hay cuchillos y ya se ha aprendido una lección con respecto al mundo. Hay que estar alerta y moverse por la sombra.

“Observe, registre y actúe solo cuando sea necesario. El eclipse solar no vendrá a darle palmadas en la espalda. Viene a decirle: ‘Basta’”.

Sagitario:

Empieza su cambio y no será algo que lo emocione mucho. Cortar con hábitos, dinámicas y personas no será sencillo, haciendo que duela. Le tocará soltar lo que ya no aporta.

“Le toca soltar todo lo que no le suma en lo personal y profesional. Lo ha sentido en su cuerpo: cansancio que no se quita, apatía, esa sensación de estar tirando de un carro que no se mueve”.

Capricornio:

Le tocará ser fuerte. Es un instante para decidir qué camino tomar en serio y así resetear las prioridades. Se marcará un antes y un después con la forma en la que se relaciona.

“Perdonar una vez podría ser comprensión, pero perdonar dos ya será su error. Alguien lo puede sacar de quicio estos días”.

Acuario:

Este fin de semana lo que importa son los proyectos nuevos, dándole fuerza a esas ideas que merecen toda la energía. Es hora de enfocarse en lo propio y no cargar con problemas ajenos.

“Lo empuja a un reset total en su rutina y en cómo gestiona sus relaciones. Va a ver claro quién suma y quién solo resta”

Piscis:

Con el eclipse, habrá un golpe directo en el terreno de vínculos y relaciones. Es hora de cortar con dinámicas tóxicas, poner límites claros y dejar de esperar cosas. Es una especie de escenario para mostrar lo que da y lo que recibe.