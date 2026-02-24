Horóscopo y predicciones para este martes, 24 de febrero, según Nana Calistar

Día a día, el tema de la astrología llama más la atención de las personas, tanto de hombres como de mujeres, pues toman esto como una herramienta para hallar coincidencias en su vida y para conocer una guía que seguir.
Hay muchos astrólogos y videntes que mantienen una línea pulida y seria para hablar de los horóscopos, pero existe la mexicana Nana Calistar, quien rompe el molde y lanza sus predicciones de manera, directa, sin filtro y con verdades a veces duras.
Este es el horóscopo de la mexicana para este martes 24 de febrero
Horóscopo de este martes 24 de febrero
- Aries
“Aries, siéntate un momento y escucha, porque hoy 24 de febrero de 2026 el universo te va a poner un freno elegante. No para detenerte, sino para que pienses antes de hablar. Tú eres directo, sí, y eso se aplaude. Pero a veces esa sinceridad tuya viene sin filtro y terminas lastimando sin darte cuenta. No todo mundo tiene tu piel gruesa ni tu carácter explosivo. Aprende a medir palabras, porque no todo se dice como se piensa, ni todo se piensa como se siente”.
- Tauro
“Tauro, hoy 24 de febrero de 2026 la vida te está diciendo algo muy claro: deja de mirar por el retrovisor. El pasado no se arregla volviendo a él, se supera aprendiendo de lo que dejó. Ya no es momento de retroceder ni de preguntarte ‘qué hubiera pasado si…’. Es momento de decidir hacia dónde quieres caminar”.
- Geminis
“Géminis, siéntate porque hoy 24 de febrero del 2026 la vida te está hablando fuerte y clarito. Ya no le estés dando vueltas a lo que ya se llevó la tiznada. Lo que fue, fue. Y aunque te encante analizar cada detalle como si fueras detective privado, hay cosas que no necesitan explicación, necesitan aceptación. Mientras sigas masticando el pasado, se te enfría el presente. Y tú no estás para andar comiendo sobras emocionales. Es momento de centrar energías en tus metas, en tus sueños y en ese balance que tanto dices querer pero que no trabajas como deberías. Quieres estabilidad, pero te distraes fácil. Quieres amor bonito, pero te enganchas con el brillo superficial. Ponte serio contigo mismo. Si no organizas tus prioridades, vas a seguir sintiendo que corres mucho y avanzas poco”.
- Cáncer
“Cáncer, siéntate aquí conmigo porque hoy 24 de febrero de 2026 te voy a hablar como tía sabia que ya vio de todo. Deja de querer salvar al mundo entero cuando tu propio corazón trae grietas que no has reparado. Siempre estás listo para escuchar problemas ajenos, dar consejos, prestar hombro, tiempo y hasta dinero, pero cuando se trata de tu felicidad, la dejas al último. Y así no, criatura. No puedes ser refugio de todos si tú no tienes techo firme”.
- Leo
“Leo, siéntate derechito porque hoy 24 de febrero de 2026 la vida te va a hablar claro y sin rodeos. Se cancela un trámite o algo que ya dabas por hecho y te vas a quedar con cara de ‘¿y ahora qué?’. No hagas novela turca ni te pongas en plan víctima, porque lo que se cae ahorita es porque no estaba bien sostenido. Cuando algo no se concreta es porque te están evitando un problema mayor, aunque hoy no lo veas así. Respira, cuenta hasta diez y reorganiza tu estrategia, que tú naciste para resolver, no para llorar”.
- Virgo
“Virgo, hoy 24 de febrero de 2026 amaneces con la mente acelerada, pensando en pendientes, en errores pasados y en lo que todavía no está perfecto. A ver, bájale dos rayitas. La vida no es competencia de perfección, es aprendizaje constante. No te castigues tanto por cosas que ya no puedes cambiar. Tu familia necesita más atención de tu parte. No todo es trabajo ni responsabilidades externas. Hay personas que esperan una llamada, un mensaje o un gesto tuyo. No descuides lo que sí te suma por estar invirtiendo energía en situaciones que no te dejan nada claro”.
- Libra
“Libra, siéntate bien porque hoy 24 de febrero del 2026 el universo te va a poner frente al espejo, y no para que te acomodes el peinado, sino para que te revises el alma. Una persona importante para ti se va a decepcionar por ciertas actitudes o comentarios que soltaste sin pensar. A veces crees que por decirlo bonito ya no duele, pero la verdad es que tus palabras también cortan. No es momento de orgullo, es momento de madurez. Si te equivocaste, acepta. Pero tampoco te arrastres. El que quiera quedarse, que se quede por convicción, no por lástima”.
- Escorpio
“Escorpión, hoy 24 de febrero del 2026 amaneces con la intensidad a todo lo que da. En el trabajo se viene estrés, presión y responsabilidades que te van a poner de malas si no te organizas. No explotes con quien no tiene la culpa. Respira, prioriza y actúa con estrategia. Tú sabes jugar ajedrez mientras otros apenas están entendiendo las damas chinas. Te darás cuenta del amor que te tienen varias personas a tu alrededor. A veces te enfocas tanto en quien te falló que no ves a quien sí se queda. No todo el mundo está en tu vida para traicionarte. Baja la guardia un poquito, no todos quieren hacerte daño”.
- Sagitario
“Sagitario, ven acá que hoy 24 de febrero de 2026 te voy a hablar como esa tía que te quiere ver triunfar pero sin que andes tropezando por distraído. Ya estuvo suave de tener miedo a ir por lo que quieres. Tú no naciste para quedarte sentado viendo cómo otros avanzan. Tu signo se distingue por ir siempre por más, por apuntar alto y por no conformarse. Entonces, ¿qué estás esperando? Si lo visualizas con claridad, lo puedes atraer, pero no basta con imaginarlo mientras estás acostado viendo el techo. Muévete. Estos días traes energía fuerte para manifestar lo que realmente deseas. Pero ojo, lo que pienses con intensidad también puede volverse realidad. Así que deja de imaginar tragedias que no han pasado. Enfoca tu mente en lo que sí quieres construir. Un viaje comenzará a planearse, y aunque parezca pequeño, traerá renovación mental. A ti el cambio de paisaje te acomoda el alma”.
- Capricornio
“Capricornio, siéntate firme porque hoy 24 de febrero de 2026 la vida te está empujando a moverte, pero con cabeza fría y paso seguro. Ese negocio o proyecto que traes en mente sí tiene posibilidades reales de cuajar, pero no va a caminar solo. Necesita disciplina, enfoque y menos miedo al qué dirán. Tú sabes trabajar duro, lo que a veces te frena no es la falta de capacidad, sino el exceso de pensamientos negativos que otros te siembran. No hagas caso a comentarios venenosos. Hay gente que critica lo que no se atreve a hacer”.
- Acuario
“Acuario, siéntate derecho porque hoy 24 de febrero de 2026 la vida te va a dar una sacudida suave pero necesaria. Viene acercándose una nueva amistad que podría mover fibras que ni tú sabías que seguían sensibles. Y aquí es donde esta señora te levanta el dedo: no te obsesiones. Cada vez que te pones en modo ‘ahora sí quiero amor’, lo espantas. Tú eres de energía libre, pero cuando te clavas, te transformas en investigador privado sentimental. Baja dos rayitas”.
- Piscis
“Piscis, ven y siéntate que hoy 24 de febrero de 2026 te voy a hablar con cariño pero sin azúcar de más. Cada nuevo comienzo que se presenta en tu vida no es casualidad, es una sacudida necesaria. Estás entrando en una etapa donde puedes sentirte desorientado, como si no supieras bien hacia dónde caminar. Y eso no es fracaso, es transición. Pero no te quedes flotando en la duda como hoja en el agua. Pregúntate con honestidad qué quieres y qué necesitas, no lo que otros esperan de ti”.
