Horóscopo y predicciones para este lunes, 23 de febrero, según Nana Calistar

En tiempos en que las redes se llenan de frases motivacionales y horóscopos “color de rosa” que buscan quedar bien con todos, Nana Calistar prefiere marcar distancia.
La astróloga mexicana, conocida por decir las cosas sin filtro, volvió a hacer lo suyo y compartió las predicciones de hoy tal cual le salieron: sin filtros y de forma directa
Con ese estilo frontal que la caracteriza, estas son las predicciones que tiene listas para el lunes 23 de febrero de 2026.
Horóscopo para este lunes 23 de febrero de 2026
- Aries
“A ver, mi Aries, este 23 de febrero de 2026 trae un jaloncito de orejas en cuestión de salud. No es para que te asustes ni que pongas a googlear síntomas a medianoche, pero sí para que le bajes dos rayitas al estrés, al desvelo y a los corajes que te tragas como si fueran dulces. Tu cuerpo no es piñata para que lo estén apaleando diario. Atiéndete, hazte chequeo si lo necesitas y deja de hacerte el fuerte cuando sabes que algo no anda al cien”.
- Tauro
“Tauro, ven para acá que te voy a decir algo clarito y sin azúcar: no todo el que regresa merece silla en tu mesa. Este 23 de febrero de 2026 te pone frente a segundas oportunidades, pero no todas son bendición. Aprende a distinguir entre quien viene arrepentido y quien viene aburrido. No es lo mismo. Familia de lejos podría reaparecer con visitas, noticias o reuniones que te moverán el corazón. Y aunque a veces te haces el fuerte y dices que no necesitas a nadie, la sangre llama. Procura la comunicación, no seas tan cambiante que ni tú te aguantas. A veces estás dulce como cajeta y otras más cortante que cuchillo nuevo. Ese carácter tuyo necesita equilibrio”.
TAURO – 23 de febrero de 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) February 23, 2026
Tauro, ven para acá que te voy a decir algo clarito y sin azúcar: no todo el que regresa merece silla en tu mesa. Este 23 de febrero de 2026 te pone frente a segundas oportunidades, pero no todas son bendición. Aprende a distinguir entre quien viene…
- Géminis
“Mi Géminis hermoso, este 23 de febrero de 2026 trae movimiento en lo sentimental, y sí, se marca una atracción nueva. Alguien aparecerá en estos días con sonrisa coqueta y conversación que te va a estimular más la mente que el café cargado en lunes. Te va a gustar, claro que sí, porque tú eres curioso por naturaleza. Pero cuidado, no todo lo que te prende el boiler merece que le entregues la casa completa. Si ya tienes pareja, no te metas en camisa de once varas. No andes probando aguas cuando tienes pozo en casa. El coqueteo es divertido hasta que se convierte en problema. Y si no tienes compromiso, disfruta, pero con dignidad. Nada de ilusionarte en tres días ni de hacer castillos en el aire. Primero observa, analiza y luego decide”.
- Cáncer
“Mi Cáncer, ven que te voy a hablar fuerte pero con cariño. Este 23 de febrero de 2026 trae bendiciones, pero también pruebas en lo emocional. Y tú, que eres corazón con patas, necesitas aprender a poner límites antes de volver a regalarte completo. Se marcan viajes y movimientos importantes en lo que resta del año. Planes que creías lejanos comienzan a tomar forma. Pero todo depende de que no vuelvas a caer en historias que ya te demostraron su final. Regresar con exparejas es como recalentar lo que ya vomitaste: suena fuerte, pero es verdad. Puede parecer buena idea por nostalgia, pero termina sabiendo amargo”.
CÁNCER – 23 de febrero de 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) February 23, 2026
Mi Cáncer, ven que te voy a hablar fuerte pero con cariño. Este 23 de febrero de 2026 trae bendiciones, pero también pruebas en lo emocional. Y tú, que eres corazón con patas, necesitas aprender a poner límites antes de volver a regalarte completo.…
- Leo
“Mi Leo, ven que te voy a acomodar la corona porque últimamente la traes medio ladeada por andar hablando de más. Este 23 de febrero de 2026 te pide prudencia con la boca. Tú eres directo, sincero y a veces hasta filoso, pero no todo lo que piensas necesita salir como bala perdida. Cuidado con comentarios sobre familiares o personas cercanas, porque una indiscreción puede dañar relaciones que sí valen oro. No todo mundo aguanta tu ‘honestidad brutal’. Aprende a medir tiempos y tonos, porque la elegancia también está en saber callar”.
- Virgo
“Virgo, siéntate que hoy la vida te va a poner frente al espejo. Este 23 de febrero de 2026 viene cargado de reflexión profunda. Andas pensando mucho, analizando cada paso, cuestionando decisiones pasadas y tratando de entender por qué ciertas cosas no salieron como esperabas. Y te voy a decir algo como señora sabia: no todo error es fracaso, a veces es redirección. En lo económico, cuidado. No es momento de gastar por impulso ni de invertir en cosas que no te están dejando provecho”.
VIRGO – 23 de febrero de 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) February 23, 2026
Virgo, siéntate que hoy la vida te va a poner frente al espejo. Este 23 de febrero de 2026 viene cargado de reflexión profunda. Andas pensando mucho, analizando cada paso, cuestionando decisiones pasadas y tratando de entender por qué ciertas cosas…
- Libra
“Mi Libra, este 23 de febrero de 2026 trae movimientos fuertes en tu vida social. Vas a conocer personas nuevas, vas a reconectar con amistades y te vas a dar cuenta de que no estabas tanto solo como pensabas. Hay renovación en tu círculo y eso te va a devolver entusiasmo. Pero ojo, no todo el que sonríe viene con buenas intenciones. Aprende a observar antes de abrir el corazón como si fuera puerta de mercado. En el amor se marca intensidad. Puede haber amores de una noche, encuentros inesperados y también el regreso de alguien del pasado”.
- Escorpio
“Escorpio, hoy te voy a hablar como esas señoras que saben que el dolor enseña, peor no debe gobernar. Este 23 de febrero de 2026 puede traerte recuerdos de alguien que ya no está en tu vida. Vas a sentir nostalgia, sí, pero no confundas memoria con destino. Agradece lo vivido y sigue caminando. no se honra a nadie quedándote estancado. Se acerca una persona nueva con energía misteriosa. Puede parecer interesante, incluso atractiva, pero no todo lo enigmático es profundo”.
ESCORPIO – 23 de febrero de 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) February 23, 2026
Escorpio, hoy te voy a hablar como esas señoras que saben que el dolor enseña, pero no debe gobernar. Este 23 de febrero de 2026 puede traerte recuerdos de alguien que ya no está en tu vida. Vas a sentir nostalgia, sí, pero no confundas memoria…
- Sagitario
“Mi Sagitario, este 23 de febrero de 2026 puede traer la cancelación o retraso de un proyecto que traías con ilusión. y sí, vas a sentir corajito, porque tú cuando te emocionas lo haces en grande. Pero escúchame bien: lo que se cae hoy es porque necesita reconstruirse mejor. No todo cierre es derrota, a veces es ajuste divino para que no te equivoques más adelante. Una amistad te buscará para pedirte un favor. Analiza antes de decir sí por impulso. No siempre ayudar significa cargar con lo que no te corresponde. Tú tienes corazón noble, pero también necesitas límites claros”.
- Capricornio
“Capricornio, este 23 de febrero de 2026 podrías sentir ganas de despotricar contra quien te haya hecho daño. Y sí, tú no olvidas fácil. Guardas silencio, observas y cuando decides hablar, no dejas títere con cabeza. Pero cuidado, porque no todo merece tu energía ni tu desgaste. Antes de lanzar palabras como flechas, piensa hacia dónde te diriges. Se marca compromiso en puerta, ya sea amoroso o laboral. No te adelantes ni tomes decisiones precipitadas”.
CAPRICORNIO – 23 de febrero de 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) February 23, 2026
Capricornio, este 23 de febrero de 2026 podrías sentir ganas de despotricar contra quien te haya hecho daño. Y sí, tú no olvidas fácil. Guardas silencio, observas y cuando decides hablar, no dejas títere con cabeza. Pero cuidado, porque no…
- Acuario
“A ver, mi Acuario, este 23 d efebrero de 2026 no es cualquier día, es de esos en los que el universo te pone frente al espejo y te dice: ‘¿ya aprendiste o todavía no?’. Hay aspectos tuyos que necesitas mejorar, actitudes que te han detenido más de lo que crees. No es el mundo en tu contra, a veces eres tú mismo poniéndote el pie. Cuidado con cambios drásticos. Tú eres extremo: o todo o nada. Y cuando decides mover algo, lo mueves como huracán. Pero no todo necesita sacudida tan fuerte".
- Piscis
“Mi Piscis, este 23 de febrero de 2026 trae reflexión profunda. Si tu pareja se muestra fría, no siempre es desamor; a veces es rutina mal administrada. Necesitan cambiar escenarios, romper monotonía, salir de lo predecible. Si viven juntos, modifiquen horarios, salgan a caminar, hagan algo diferente. El amor se cuida con detalles, no solo con promesas”.
PISCIS – 23 de febrero de 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) February 23, 2026
Mi Piscis, este 23 de febrero de 2026 trae reflexión profunda. Si tu pareja se muestra fría, no siempre es desamor; a veces es rutina mal administrada. Necesitan cambiar escenarios, romper monotonía, salir de lo predecible. Si viven juntos,…