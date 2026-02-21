Como cada día, los familiares del vidente Walter Mercado compartieron datos que la fallecida figura dejó en sus escritos.
Consejos, recomendaciones y algunas alertas hacen parte de la información dirigida a cada uno de los 12 signos del zodiaco.
Para el domingo 22 de febrero, además, revelaron los números de la suerte para ganar juegos de azar como chances y loterías.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Deberá actuar con paciencia y evitar gastos impulsivos. La energía del día favorece la reflexión antes de tomar decisiones importantes.
Números de la suerte: 4, 28 y 11.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Aumenta su magnetismo y su capacidad para atraer oportunidades, incluso en el plano financiero. Se anticipan ganancias lentas, pero seguras.
Números de la suerte: 35, 18 y 8.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
La intuición será clave para retomar proyectos que habían quedado en pausa, especialmente aquellos relacionados con el dinero.
Números de la suerte: 6, 39 y 14.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Encontrará apoyo en personas cercanas, lo que podría traducirse en nuevas ideas productivas o asociaciones favorables. La constancia será la clave del éxito.
Números de la suerte: 8, 49 y 24.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Buscará seguridad emocional y estabilidad económica. Es un momento propicio para concretar negociaciones o tomar decisiones financieras importantes.
Números de la suerte: 9, 56 y 31.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Verá oportunidades en proyectos a largo plazo, estudios o inversiones. La honestidad en relaciones personales también fortalecerá su estabilidad emocional.
Números de la suerte: 43, 18 y 40.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Experimentará cambios emocionales que lo llevarán a cerrar ciclos y recuperar el equilibrio, incluso en asuntos económicos.
Números de la suerte: 1, 11 y 31.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Deberá enfocarse en alianzas y acuerdos claros. Las sociedades bien estructuradas podrían traer beneficios económicos a futuro.
Números de la suerte: 47, 34 y 18.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Entenderá que la estabilidad también puede ser una forma de crecimiento. La organización permitirá descubrir oportunidades que antes pasaban desapercibidas.
Números de la suerte: 25, 10 y 58.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Vivirá un día perfecto para proyectos creativos que podrían convertirse en fuentes de ingreso. La disciplina seguirá siendo su principal herramienta.
Números de la suerte: 18, 40 y 6.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Reorganizará sus prioridades financieras, inclinándose por el ahorro o inversiones seguras que le brinden tranquilidad.
Números de la suerte: 35, 25 y 11.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Encontrará en la comunicación y la creatividad nuevas posibilidades para mejorar su economía. Una idea aparentemente sencilla podría transformarse en una solución concreta.
Números de la suerte: 17, 49 y 42.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.