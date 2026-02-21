Gente

Se revelan los números que ganarían la lotería el domingo 22 de febrero, según Walter Mercado

Estos son los números que traerían éxito en los juegos de azar.

Laura Camila Másmela Bernal

21 de febrero de 2026, 8:33 p. m.
Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente.
Como cada día, los familiares del vidente Walter Mercado compartieron datos que la fallecida figura dejó en sus escritos.

Consejos, recomendaciones y algunas alertas hacen parte de la información dirigida a cada uno de los 12 signos del zodiaco.

Para el domingo 22 de febrero, además, revelaron los números de la suerte para ganar juegos de azar como chances y loterías.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Deberá actuar con paciencia y evitar gastos impulsivos. La energía del día favorece la reflexión antes de tomar decisiones importantes.

Números de la suerte: 4, 28 y 11.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Aumenta su magnetismo y su capacidad para atraer oportunidades, incluso en el plano financiero. Se anticipan ganancias lentas, pero seguras.

Números de la suerte: 35, 18 y 8.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La intuición será clave para retomar proyectos que habían quedado en pausa, especialmente aquellos relacionados con el dinero.

Números de la suerte: 6, 39 y 14.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Encontrará apoyo en personas cercanas, lo que podría traducirse en nuevas ideas productivas o asociaciones favorables. La constancia será la clave del éxito.

Números de la suerte: 8, 49 y 24.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Buscará seguridad emocional y estabilidad económica. Es un momento propicio para concretar negociaciones o tomar decisiones financieras importantes.

Números de la suerte: 9, 56 y 31.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Verá oportunidades en proyectos a largo plazo, estudios o inversiones. La honestidad en relaciones personales también fortalecerá su estabilidad emocional.

Números de la suerte: 43, 18 y 40.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Experimentará cambios emocionales que lo llevarán a cerrar ciclos y recuperar el equilibrio, incluso en asuntos económicos.

Números de la suerte: 1, 11 y 31.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Deberá enfocarse en alianzas y acuerdos claros. Las sociedades bien estructuradas podrían traer beneficios económicos a futuro.

Números de la suerte: 47, 34 y 18.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Entenderá que la estabilidad también puede ser una forma de crecimiento. La organización permitirá descubrir oportunidades que antes pasaban desapercibidas.

Números de la suerte: 25, 10 y 58.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Vivirá un día perfecto para proyectos creativos que podrían convertirse en fuentes de ingreso. La disciplina seguirá siendo su principal herramienta.

Números de la suerte: 18, 40 y 6.

El astrólogo logró acertar con varias de sus predicciones y visiones.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Reorganizará sus prioridades financieras, inclinándose por el ahorro o inversiones seguras que le brinden tranquilidad.

Números de la suerte: 35, 25 y 11.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Encontrará en la comunicación y la creatividad nuevas posibilidades para mejorar su economía. Una idea aparentemente sencilla podría transformarse en una solución concreta.

Números de la suerte: 17, 49 y 42.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

