Como cada día, los familiares del vidente Walter Mercado compartieron datos que la fallecida figura dejó en sus escritos.

Consejos, recomendaciones y algunas alertas hacen parte de la información dirigida a cada uno de los 12 signos del zodiaco.

Para el domingo 22 de febrero, además, revelaron los números de la suerte para ganar juegos de azar como chances y loterías.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Deberá actuar con paciencia y evitar gastos impulsivos. La energía del día favorece la reflexión antes de tomar decisiones importantes.

Números de la suerte: 4, 28 y 11.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Aumenta su magnetismo y su capacidad para atraer oportunidades, incluso en el plano financiero. Se anticipan ganancias lentas, pero seguras.

Números de la suerte: 35, 18 y 8.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La intuición será clave para retomar proyectos que habían quedado en pausa, especialmente aquellos relacionados con el dinero.

Números de la suerte: 6, 39 y 14.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Encontrará apoyo en personas cercanas, lo que podría traducirse en nuevas ideas productivas o asociaciones favorables. La constancia será la clave del éxito.

Números de la suerte: 8, 49 y 24.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Buscará seguridad emocional y estabilidad económica. Es un momento propicio para concretar negociaciones o tomar decisiones financieras importantes.

Números de la suerte: 9, 56 y 31.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Verá oportunidades en proyectos a largo plazo, estudios o inversiones. La honestidad en relaciones personales también fortalecerá su estabilidad emocional.

Números de la suerte: 43, 18 y 40.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Experimentará cambios emocionales que lo llevarán a cerrar ciclos y recuperar el equilibrio, incluso en asuntos económicos.

Números de la suerte: 1, 11 y 31.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Deberá enfocarse en alianzas y acuerdos claros. Las sociedades bien estructuradas podrían traer beneficios económicos a futuro.

Números de la suerte: 47, 34 y 18.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Entenderá que la estabilidad también puede ser una forma de crecimiento. La organización permitirá descubrir oportunidades que antes pasaban desapercibidas.

Números de la suerte: 25, 10 y 58.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Vivirá un día perfecto para proyectos creativos que podrían convertirse en fuentes de ingreso. La disciplina seguirá siendo su principal herramienta.

Números de la suerte: 18, 40 y 6.

El astrólogo logró acertar con varias de sus predicciones y visiones. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Reorganizará sus prioridades financieras, inclinándose por el ahorro o inversiones seguras que le brinden tranquilidad.

Números de la suerte: 35, 25 y 11.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Encontrará en la comunicación y la creatividad nuevas posibilidades para mejorar su economía. Una idea aparentemente sencilla podría transformarse en una solución concreta.

Números de la suerte: 17, 49 y 42.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.