Horóscopo y predicciones para este viernes, 13 de marzo, según Nana Calistar

Para muchas personas, la astrología va más allá de tratar de adivinar el futuro. En realidad, se ha convertido en una especie de brújula emocional: un recurso para poner en orden los pensamientos, comprender mejor lo que se siente y, a veces, tomar decisiones con mayor claridad.

Horóscopo y predicciones para este jueves, 12 de marzo, según Nana Calistar

En ese amplio mundo abundan los mensajes cargados de empatía, los consejos dados con delicadeza y las advertencias expresadas con cautela. Sin embargo, no todos los astrólogos optan por ese tono suave.

Algunos prefieren hablar de frente, sin rodeos ni filtros. Ese es justamente el estilo que ha hecho popular a la vidente mexicana Nana Calistar, reconocida por su forma directa y su lenguaje claro al momento de compartir sus lecturas.

Siguiendo esa misma línea, la astróloga publicó recientemente sus predicciones para este viernes 13 de marzo.

Horóscopo hoy viernes 13 de marzo

Aries

“Aries, este 13 de marzo de 2026 traes cambios en planes de negocio que te traían con la cabeza llena de ideas, pero algo se moverá a última hora y no será para fregarte sino para acomodarte mejor el camino. A veces la vida te quita algo porque sabe que mereces algo más grande, aunque en el momento hagas berrinche y quieras mandar todo al carajo”.

Géminis

“Géminis, este 13 de marzo de 2026 trae movimiento en el área familiar y será para bien, aunque al principio no lo notes. Se acerca una situación, reunión o motivo especial que hará que los lazos con tu familia se fortalezcan más que nunca. A veces cada quien anda en su mundo, en sus problemas y ocupaciones, pero en estos días algo ocurrirá que los hará recordar lo importante que es apoyarse entre ustedes. Aprovecha ese momento para acercarte más, limar asperezas si las hay y recordar que la familia, con todo y sus locuras, sigue siendo el refugio cuando el mundo se pone pesado”.

Tauro

“Tauro, este 13 de marzo de 2026 has estado pensando mucho en tus sueños y en todo lo que aún no logras, pero déjame decirte algo muy claro: que otras personas no hayan podido llegar lejos no significa que tú estés condenado a quedarte igual. A veces te gana la flojera emocional o te distraes con tonterías, pero cuando te decides en serio eres capaz de lograr cosas muy grandes”.

Cáncer

“Cáncer, los días que vienen traen movimiento fuerte en tu vida y no precisamente para complicarte las cosas, sino para acomodarlas mejor. Este 13 de marzo de 2026 marca un periodo donde comenzarán a abrirse oportunidades económicas que podrían darte un respiro importante en cuestiones de dinero. Puede tratarse de un proyecto, un negocio pequeño, una propuesta laboral o incluso un ingreso que no esperabas. La clave estará en no dejar pasar esas oportunidades por miedo o por andar dudando de tu capacidad, porque muchas veces tú mismo te pones límites antes de siquiera intentarlo”.

Leo

“Leo, este 13 de marzo de 2026 trae movimiento fuerte en dos áreas que para ti son clave: el trabajo y el amor. Nada se está quedando quieto en tu vida y aunque a ratos sientas que todo se mueve demasiado rápido, la realidad es que estos cambios llegan para sacudirte y hacerte crecer”.

Virgo

“Virgo, este 13 de marzo de 2026 llega con una energía muy clara para ti: es tiempo de cerrar ciclos y poner orden en lo que has dejado a medias. Has cargado durante mucho tiempo con proyectos, ideas o planes que comenzaron con mucha emoción pero que poco a poco fueron perdiendo fuerza. No pasa nada si decides soltar algunos de ellos. No todo lo que se empieza tiene que terminarse si ya no te llena o si sientes que no va hacia donde quieres. A veces cerrar puertas es la única forma de abrir otras mejores”.

Libra

“Libra, el 13 de marzo de 2026 llega con movimientos emocionales que podrían ponerte a prueba, sobre todo en cuestiones de pareja. Si la persona con la que estás comienza a mostrar celos o intenta provocarte para discutir, no caigas en el juego. Tú sabes que cuando una discusión crece es porque ambas partes le echan gasolina al fuego. Respira, mantén la calma y no respondas con la misma intensidad. Muchas veces el silencio inteligente vale más que mil palabras dichas enojado”.

Escorpio

“Escorpión, este 13 de marzo de 2026 trae movimientos emocionales que te harán pensar más de la cuenta, pero también te ayudarán a poner muchas cosas en su lugar. En el amor se marca el regreso de una persona de tierras lejanas o alguien que estuvo lejos por bastante tiempo. Si estás soltero o soltera, ese reencuentro podría despertar sentimientos que pensabas enterrados. Lo interesante es que la conexión entre ustedes podría sentirse más fuerte que antes, como si el tiempo hubiera servido para entender mejor lo que realmente quieren”.

Sagitario

“Sagitario, los próximos días traerán una sacudida emocional que, aunque al principio te hará pensar demasiado, terminará ayudándote a madurar más de lo que imaginabas. Este 13 de marzo de 2026 marca un momento donde comenzarás a comprender por qué ciertas relaciones del pasado no funcionaron. Lo que antes veías como injusticia o mala suerte ahora lo entenderás como una lección necesaria para que pudieras avanzar con más claridad”.

Capricornio

“Capricornio, este 13 de marzo de 2026 llega con lecciones importantes sobre cómo tratar a las personas según cómo te tratan a ti. Ya es momento de que aprendas a no ser tan noble con quien solo te ha demostrado indiferencia o malas intenciones. No se trata de volverte mala persona, sino de entender que hay gente que solo aprende cuando recibe el mismo trato que da. Si alguien no te respeta, no te valora o te busca únicamente cuando necesita algo, es momento de poner límites claros y dejar de permitir que se aprovechen de tu buen corazón”.

Acuario

“Acuario, el 13 de marzo de 2026 llega con lecciones que te harán mirar tu vida con más seriedad. No porque algo malo vaya a pasar, sino porque el destino quiere ver de qué estás hecho cuando se presentan nuevos retos. Habrá situaciones que pondrán a prueba tu paciencia y tu constancia. En esos momentos debes tener cuidado de no tirar la toalla demasiado pronto. Muchas veces abandonas proyectos o sueños cuando las cosas se complican un poco, y después te quedas pensando qué habría pasado si hubieras insistido un poco más. Este es un tiempo para demostrarte a ti mismo que eres capaz de terminar lo que empiezas”.

Piscis

“Piscis, este 13 de marzo de 2026 trae movimientos que tocarán tu ánimo, tu cuerpo y también tu forma de ver a las personas que te rodean. Hay etapas en las que el destino parece empujarte a reaccionar, y esta es una de ellas. No porque todo vaya a salir mal, sino porque ciertas situaciones te harán abrir los ojos y valorar más lo que realmente importa en tu vida”.