Imitador de Ferxxo acusa al programa de entretenimiento de humillarlo para aumentar el rating

El participante compartió un mensaje en el que expresa su incomodidad con lo sucedido en el ‘reality’.

14 de agosto de 2025, 4:10 a. m.
Jonathan Torres, Imitador del Ferxxo contó su experiencia en el reality.
Jonathan Torres, Imitador del Ferxxo contó su experiencia en el reality. | Foto: Captura de Instagram @feiddobleoficial

Jhonatan Torres se hace conocer como el imitador del Ferxxo, el cantante colombiano principalmente de música urbana y recientemente fue participante del programa Yo soy, un concurso de imitación peruano.

En de las presentaciones, uno de los jurados interrumpe al músico diciéndole entre risas: “Ya entendí por qué la policía no te dejo cantar en el aeropuerto, este vamos a traer a la policía”.

Contexto: Imitador de Luis Alfonso se ganó impresionante suma de dinero en ‘Yo me llamo’; tuvo inesperada decisión

El imitador sorprendió con la intervención, le responde: “Si te puedo cantar una canción. Es que me pongo nervioso en serio, primera vez que estoy acá pisando yo solo verdad”, intentando obtener otra oportunidad porque nunca antes había estado en un escenario.

“Estoy seguro de que hay grandes comunidades con problemas auditivos que pueden disfrutar de esto”, comentó el jurado, respuesta que incómodo al imitador y quien, después, expresó su molestia en las redes sociales.

“¿Cuántos años más vamos a permitir que yo soy y Ricardo Moran sigan humillando a la gente para subir su rating? No soy el primero, ni seré el último, pero esta es mi historia”, empezó escribiendo Jonathan.

Luego, Torres dice que estuvo en el programa no por decisión, sino porque recibió una llamada de la producción, donde le mencionaron que tenían una entrevista exclusiva, por lo que él pensó que era algo especial, porque ya conocían su show y su trabajo como imitador.

“Me llevaron al campo de marte a grabar un comercial para el casting durante casi dos horas, sin desayuno, sin almuerzo y sin pago”, añadió el hombre, haciendo referencia que lo habían citado desde las 10 de la mañana, grabó saludos y contenido por su parecido físico al artista.

Contexto: El personaje de ‘Yo me llamo’ que llegará al ‘Desafío XXI’; esta será su función

“Pase el precasting, conté mi experiencia y lo que he hecho como artista, pero al momento de entrar frente a los jurados, sentí una mala vibra”, agregó, pues hacía mención de Ricardo Morán, con quien sintió que se estaba burlando y humillando de él.

Las palabras que recibió por parte del jurado lo hicieron sentir muy mal, pues Jonathan recalcó que no solo es imitador, sino también barbero y dueño de escuela en Puerto Maldonado.

“Esa actitud, lamentablemente, confirma lo que siempre pensé; que ese programa disfruta humillar a las personas”; finalizó diciendo el imitador del Ferxxo.

