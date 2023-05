Indignante video muestra a mujeres embera como “adorno” durante un desfile de moda

En las últimas horas, se ha vuelto viral un video en las redes sociales, donde se puede observar a dos mujeres indígenas embera, las cuales se encuentran sentadas en medio de un desfile de modas con un bebé en brazos, mientras los demás la rodean y hacen su presentación.

Se trata de la feria Eje Moda 2023, que se realizó en Pereira. Este evento tiene como objetivo fortalecer a todos los emprendedores y las marcas de la capital, es decir, Risaralda.

Sin embargo, el momento captado en video ha sido catalogado como racista. Asimismo, varios internautas aprovecharon los comentarios para mostrar su descontento: “Pudiendo invitarlas a participar de verdad, haciéndolas modelos, y decidieron ponerlas como un ‘florero’ en la mitad de la pasarela”; “Intentaron hacer un evento ‘inclusivo’ y lo hicieron de la peor y más estúpida forma posible”; “Que falta de respeto y consideración, de muestra lo ignorantes que son”.

Nuevo caso de racismo en la moda colombiana. Esta vez la marca Madeira Exclusive exhibe en @eje_moda a dos mujeres y a un bebé emberas como un adorno en la pasarela.

La marca que organizó el desfile Madeira Exclusive, a través de sus redes sociales, la diseñadora Juliana Jaramillo explicó lo ocurrido. En primera instancia, aseguró que “es una pasarela y un concepto inspirado en las mujeres colombianas que nos han dejado un legado”.

De igual manera, manifestó que en la investigación realizada quisieron resaltar a todas las comunidades indígenas: “En nuestra investigación quisimos exaltar mucho a las mujeres tejedoras, y tuvimos muy claro que en nuestra historia hay mujeres Wuayúu, Emberas Chamí y hay muchas mujeres tejedoras”.

Jaramillo también explicó que otra de las ideas primordiales era exaltar la labor de estas mujeres tejedoras, donde la gran mayoría, según ella, trabajaron en la colección de moda: “En nuestra pasarela quisimos hacer un homenaje”, aseveró.

El indignante cobro de la guardia indígena a la comunidad para ingresar a un río público

Una mujer dejó en evidencia el presunto abuso de autoridad por parte de la guardia indígena en el municipio de Santander de Quilichao, en el Cauca.

De acuerdo con un video que se hizo viral en redes sociales, una ciudadana habría llegado hasta el río San Pedro, el domingo, 7 de mayo, para disfrutar con su familia. Sin embargo, en la entrada se encontraban varios miembros de la guardia indígena cobrando $2.000 por el ingreso al afluente.

“Estamos en el río San Pedro y la guardia indígena nos está cobrando $2.000 por persona. No se puede acceder después del puente, no dejan. Como es posible que van a cobrar la entrada a un lugar que es público; una cosa es que le pidan colaboración a la gente, pero no que sea obligatorio”, denunció la mujer.

Mientras que uno de los miembros de la guardia que estaba en la entrada le respondió: “esto es de la autoridad y no de la comunidad”, sostuvo.

Entretanto, la mujer seguía insistiendo en que el sitio es público. “Esto si es de la comunidad, eso es abuso”, manifestó.

El hecho ha sido motivo de indignación, no solo para las personas que presenciaron el acto, sino también en redes.

“Esto es increíble”; “eso no es nuevo, cuando hay derrumbes en la vía Panamericana ponen de esos mismos peajes en las vías alternas y uno tiene que pagar para poder movilizarse de alguna manera”; “esa es la situación de los indígenas, que se creen que tienen más derechos por encima de los demás. Es una olla a presión que va a estallar y de la peor manera”; “hay que colocarle el alto a esta situación, ellos pueden hacer lo que quiera en sus territorios indígenas en los que tienen un fuero pero fuera de ellos no se le permite hacer comportamientos por fuera de la convivencia y menos de la ley”.

¿Quién autorizó a la guardia indígena para a cobrar peajes para entrar a lugares públicos en Colombia?



pic.twitter.com/mJMJPNNgrP — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) May 8, 2023

“Eso no es nuevo. A mí me cobraban por bulto de café que pasara por su territorio, a pesar de la calidad decidí buscar en otro lado”; “están desbordados”; “los señores ancestrales están abusando de mucha gente porque los volvieron intocables”; “ese es el claro ejemplo de extorsión ancestral, se toman lo que nos les corresponde, para ellos no hay autoridad, y si alguien no está dispuesto a acceder a sus pretensiones utilizan sus bastones de mando para enviar un mensaje”; “que mala pinta tiene esto”. Han sido algunos de los comentarios.