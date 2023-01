Influencer contó cómo fue drogado con escopolamina en el Parque de los Hippies, en Bogotá

El uso de escopolamina por algunos delincuentes para hurtar continúa siendo el pan de cada día. Una víctima reciente fue el productor de contenido Juan Camilo Reyes, quien narró los momentos de angustia que vivió en las inmediaciones del parque de los Hippies, en la localidad de Chapinero, por cuenta de esta droga. Le robaron todo.

En un video en Instagram, Reyes contó que estaba de fiesta con sus amigos cerca de la carrera séptima con calle 60 y a media noche decidió salir de la discoteca en la que estaba para comer algo. Junto con su acompañante, llamado Andrés, caminó hacia el Parque de los Hippies, dado que una noche de fin de semana suele ser concurrido y cuenta con un CAI de la Policía. “Ingenuamente me hizo pensar que iba a ser un lugar seguro para estar a esa hora”, contó.

Juan Camilo Reyes dijo que el error fue haberles recibido trago a los delincuentes. - Foto: @ juancamiloreyess

Estando en el parque, un grupo de jóvenes como ellos les ofreció unas cervezas, bebidas que aceptaron dado que estaban cerradas, aunque al parecer fue una estrategia para ganarse su confianza y luego escopolaminarlos, como al final ocurrió.

Los síntomas de la escopolamina comenzaron a aparecer luego de haber aceptado unos tragos de ron, siendo la ansiedad uno de ellos.

La escopolamina habría sido agregada al ron que les ofrecieron a Juan Camilo Reyes y su acompañante Andrés. - Foto: Cortesía: Universidad CES.

“Empecé a sentir mis músculos muy tensos, y además, me empecé a sentir un poco más mareado de lo que debería (...). Me sentí muy ansioso de momento, empecé a pararme en un pie, a moverme”, contó Reyes.

Cuando comenzó el infierno

Pese a los síntomas, bajo el efecto de la escopolamina aceptó caminar del parque de los Hippies al parque Portugal, en la carrera cuarta con calle 59, en los alrededores de la Universidad de la Salle, donde el grupo de jóvenes que les ofreció cerveza aprovechó para robarlo a él y a Andrés sin que se dieran cuenta.

“Empecé a dar los pasos para allá y todo se nubló, no me acuerdo de nada más. La siguiente imagen consciente que yo tengo es que estaba muy ansioso, queriéndome quitar cosas, jalándome la ropa, estaba superconfundido”, dijo el también modelo.

La sorpresa se la llevó cuando buscó su dispositivo móvil para pedir la ayuda de sus amigos, los que no habían salido de la discoteca para comer algo, como lo hicieron Andrés y él.

“Mi primera reacción fue sacar mi celular para escribirle a alguien, pero no lo tenía. Me revisé mi otro bolsillo y no tenía mi billetera. No tenía la chaqueta que tenía puesta ni mi cargador, pero lo más grave, no sabía donde estaba Andrés”, comentó.

El robo a sus cuentas bancarias

Reyes afirmó que al no encontrar a su amigo, buscó quién le prestara un celular para escribirle en Instagram, donde no le contestó, pues también había sido víctima de un robo. Incluso se desplazó hasta al parque de los Hippies, pero al no encontrarlo se devolvió.

Parque de los Hippies, el lugar donde el joven productor de contenido fue escopolaminado. - Foto: SEMANA

“Encontré a Andrés tirado en el suelo, con la mirada perdidísima, moviendo las manos, como escarbando algo”, narró Juan Camilo Reyes. Bajo el efecto de la escopolamina, desorientados, llegaron a su apartamento pasadas las cuatro de la mañana, donde se percató que los ladrones estaban usando sus tarjetas para realizar algunas compras. Aunque logró bloquearlas, igual perdió dinero. También logró rastrear por unos instantes su celular, al parecer en San Victorino, en el centro de Bogotá.

“Durante varios momentos de la noche habían estado haciendo transacciones con mi tarjeta de crédito. De diferentes cantidades cada una, y en diferentes establecimientos. Algunas eran de 200 mil, de 400 mil pesos, de 700 mil pesos. Sumaban por lo menos unas 10 transacciones”, afirmó el influencer colombiano.