Una mujer en Bogotá denunció que fue drogada, al parecer, en medio de un viaje en moto que había solicitado a través de un servicio de transporte por aplicación.

De acuerdo con la mujer, el pasado viernes 17 de octubre, luego de salir de trabajar a eso de las 11 p. m. en un local comercial ubicado en la zona T, norte de Bogotá, solicitó un servicio de transporte por aplicación, lejos de imaginarse la pesadilla por la que iba a atravesar.

La mujer indicó en su denuncia hecha en Noticias RCN que ella normalmente suele revisar las calificaciones que tienen los conductores y el número de viajes realizados, algo que verificó el pasado viernes, antes de tomar el servicio de la moto para trasladarse hasta su vivienda.

Una vez llegó la moto a eso de las 12:30 a. m. dice que “esta persona, me pasa el casco y yo lo que siento es un olor, pero no extraño, que no reconociera. Yo lo relacioné con que olía a alcohol o antibacterial”, empezó narrando la joven en el noticiero citado anteriormente.

No obstante, si bien se alertó, decidió emprender el viaje en la moto y cuando habían transcurrido al menos cinco minutos, empezó a sentirse mal, más exactamente mareo y hormigueo en las manos.

“En ese punto, yo dije me voy a bajar de la moto, ya no más. Entonces le digo a él, disimulando que me estaba mal: ‘oye, puedes parar un momento, es que me voy a acomodar el casco’. Él efectivamente se orilla y empieza a bajar la velocidad y yo prácticamente me tiro de la moto, tiro el casco y me voy hacia adelante que había una pareja también en una moto”, recordó la mujer en Noticias RCN.

Posteriormente, tras bajarse de la moto en mal estado, le pidió ayuda a otra mujer, mientras le decía que sentía que la habían intentado drogar. Mientras ella solicitaba ayuda, el motociclista no se iba.

Al final, la mujer y su pareja la ayudaron y la dejaron en un local comercial, mientras la joven se comunicaba con su familia para que la vinieran a recoger.

“En ese lapso de tiempo yo ya me sentía muy mal, muy débil, como mucho sueño. También me empezaron a dar náuseas y esperé a que llegaran por mí”, agregó.

Una vez su familia llegó a recogerla, la llevaron por urgencias a un centro hospitalario, mientras ella empezaba a dormirse en medio del trayecto.

Ya en el centro hospitalario le tomaron unos exámenes médicos, pero, estos salieron normales. No obstante, los médicos le dijeron que “evidentemente estaba drogada”, teniendo en cuenta todos los síntomas que ella tenía.

“Estuve muy poco tiempo expuesta a la droga. Entonces me decían, ‘reaccionaste muy rápido, entonces no tuviste mucho contacto con esta droga’; No sé qué tipo de sustancia era”, destacó la joven denunciante.

Al final, la joven aclaró que ella no podía asegurar que el conductor de la moto fue la persona que habría intentado drogarla, pero que sería lo más lógico.

“Yo no puedo asegurar que el de la moto fue el que me drogó, pero para mí es la idea más lógica, porque realmente yo salí del trabajo y me quedé esperando al frente, precisamente porque estaba lloviendo”, resaltó en medio de su denuncia.