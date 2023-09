Influenciadora denunció fuerte situación que vivió con un habitante de calle; se martubó junto a ella en plena playa

Laura Camargo, influenciadora y periodista, llamó la atención en redes sociales con una inesperada publicación que realizó a través de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne más de 125.000 seguidores. La empresaria recurrió a las historias de su perfil para relatar un poco de una incómoda y fuerte situación que vivió.

Creadora de contenido y periodista. | Foto: Instagram @lauracamargor

De acuerdo con lo que se reveló en las plataformas digitales, la comunicadora se encontraba de viaje en Cartagena, donde disfrutó de los paisajes, el clima tropical y un evento en el que estaba participando. Mientras estaba en este espacio, aprovechó para recorrer las playas y realizar algunas actividades personales que suele hacer en su día a día, sin imaginarse lo que sucedería.

En su intento por pasar un tiempo “tranquila y calmada”, las cosas cambiaron y se tornaron muy feas, por lo que decidió romper el silencio y alzar su voz para denunciar un suceso que ninguna otra mujer debe vivir. Laura Camargo recurrió a videos para exponer un momento muy indignante que atravesó y del cual logró escapar a tiempo.

La empresaria habló sobre una experiencia pesada que vivió. | Foto: Instagram @lauracamargor

¿Qué le sucedió a Laura Camargo?

Según se pudo escuchar en el clip, la periodista estaba en la playa Marbella, de Cartagena, tomándose un espacio para meditar y relajarse. Sin prestarle mucho atención, un habitante de calle se comenzó a acercar a ella, pero en aquel instante no le vio problema alguno y continuó con sus actividades personales.

“Pensé: voy a estar calmada y voy a estar tranquila. Imagínense que me dio por ir a la playa, estaba meditando tranquila, eran las 6:48 a. m., casi las 7:00 a. m., cuando empecé mi actividad superbién y de la nada se me empieza a acercar un señor, como habitante de calle... estaba muy cerca de mí. Yo intento ser muy respetuosa con todo el mundo, entonces como que no le paro bolas si es de la calle, si es rico o pobre, lo que sea”, comentó al inicio del clip.

La influencer denunció una situación bastante incómoda que vivió en Cartagena. | Foto: Instagram @lauracamargor

La creadora de contenido se enfocó en su meditación, por lo que no se fijó en lo que estaba haciendo aquel sujeto en este espacio público. Su madre y una señora que estaba en el sitio se ubicaron junto a ella y le alertaron de lo que pasaba, intentando protegerla de alguna agresión.

“Seguí con mis audífonos, meditando y si no es por una señora y mi mamá que se me paran al lado y me sacuden, no me doy cuenta de que el señor se estaba masturbando, ni a un metro de distancia mío. La señora dijo que a ella la habían violando en esa playa de Marbella. No había un solo policía en la playa y hago esta denuncia porque me parece fatal para las mujeres que salen a la playa a esas horas en Cartagena y no hay ni un solo agente”, comentó, bastante molesta.

Laura Camargo agregó que tuvo que salir corriendo con su progenitora, pues no sabía qué podía suceder con aquel hombre. Allí relató un poco de la experiencia de la otra mujer, quien entró en pánico al revivir una angustiante situación de su pasado, precisamente en aquel sitio.

“Si no es porque me paro rápido y salgo a correr literal con mi mamá, yo no les estaría contando este cuento así de calmada. La señora estaba también en un pánico, estaba volviendo a vivir lo que le pasó en esta playa. Somos muchas las personas y las mujeres que no tenemos conciencia, pensando que podemos salir a las seis de la mañana a correr, a meditar, a meterse al mar y lo que está pasando es que hay violadores”, dijo en las imágenes.

No obstante, la empresaria tomó la decisión de buscar ayuda y recurrió al portero del lugar donde estaba quedándose, esperando a que la Policía apareciera y frenara a aquel habitante de calle. Sin embargo, el desenlace no fue el mejor, pues las autoridades no habrían hecho nada más allá de retirar al sujeto de la playa.

“Después de unos 15 minutos que pedí ayuda, entonces llega la Policía, y les voy a dejar las imágenes para que ustedes le pongan cara a este personaje porque yo sí lo quiero boletear en las redes sociales... para que no se le acerquen a esta persona. La Policía solo lo saca de la playa, cuando hubo un intento de que me iba a saltar con sus partes íntimas por fuera y no hicieron absolutamente nada. No me tomaron la denuncia, no me preguntaron nada”, concluyó.