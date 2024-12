Jacko destapó cuál fue el reto más grande de su participación en MasterChef Celebrity: “fallé”

“Para mí, ganar MasterChef no significaba llegar a la final, sino estar todos los días tranquilo, feliz, tener una convivencia lo más tranquila posible en medio de lo que es un reality, haciendo lo que había que hacer con amor, cada cocinada, tenía que tener la condición de que fuera disfrutable entonces, creo que en esa premisa fallé porque el cansancio y el agotamiento se apoderan del ánimo de uno , pero puedo decir que intenté ser fiel a eso y por eso, en la mayoría de las cocinadas se me ve tranquilo y gozando el momento”.

“Mucha gente entendió mi sarcasmo, mi manera de hablar, mi manera de hacer humor, mi humor negro y también por momentos hasta las crisis. Yo creo que a la gente se le olvida que uno no está allá para beatificarse o para posar de santo. Así uno tenga momentos malos o no tan buenos, no tiene porque perder ni un gramo de valor de lo que uno es”.