Jaime Bayly, que se mueve en el panorama internacional, compartió una inesperada columna y desató una ola de reacciones tras contar una situación que vivió al interior de su familia. El escritor abrió la puerta a su faceta íntima, revelando un momento que atravesó y lo descolocó en el presente.

De acuerdo con lo que escribió en El Comercio, su realidad se alteró luego de una noche de pasión con su esposa, Silvia Núñez, con quien estaba lidiando una tensión dentro de la relación. Los celos y una pelea los llevaron a reconciliarse en un encuentro apasionado, el cual terminó sin protección.

Ambos decidieron dar ese paso, aunque ella le había dicho que estaba con su periodo menstrual. Las cosas ocurrieron, pero el famoso quedó con la sensación de que su esposa estaba embarazada, cuestionándose las decisiones que había tomado. Su cabeza no lo sacaba de dicho escenario, ubicándolo en espacios donde visualizaba que sería papá de una niña.

“Por calentón, por bobo y sentimental, por amar temerariamente a mi esposa, tal vez ella estaba ya en su primer día de embarazo”, dijo, a lo que agregó: “Pero yo estaba seguro de que estaba embarazada”.

Jaime Bayly, que habló de su salud antes, indicó que sabía que su pareja estaba esperando un bebé, conservando la idea de que la regla nunca llegaría en este tiempo. Pese a que consideró la pastilla del día después, el farmacéutico le aseguró que ya no tendría el efecto esperado.

“El domingo, todavía en Nueva York, mi esposa, concluido su período, deslizó suavemente el anillo protector en sus partes privadas y me dijo que ya podíamos amarnos sin correr riesgos de volver a ser padres. Pero yo estaba seguro de que estaba embarazada. Así se lo dije: te aseguro que cuando te saques el anillo en unas semanas, no te vendrá la regla”, reseñó.

Los días comenzaron a pasar y la idea de no tener al pequeño se conflictuaba, precisamente por señales que veía en el camino. A pesar de que indagaba con su compañera sentimental si ya había llegado el periodo, las respuestas eran constantemente negativas.

“Resignados a que volveríamos a ser padres, llegó el viernes y la esperada regla tardona tampoco se presentó para salvarnos de tantas angustias”, dijo.

“Al día siguiente, jueves de ansiedad creciente, tampoco le vino la regla, el desembarazo, y era ya bastante desusado que su período se retrasara tres días. Mientras cumplía las tareas habituales del día, yo pensaba todo el tiempo, obsesivamente, hundido en el pesimismo: joder, voy a ser padre, qué desastre, qué catástrofe, y ahora cómo hago para salir vivo de todo esto (...) La verdad es que yo no quería ser padre nuevamente. En lugar de ilusionarme, la idea me resultaba abrumadora. Sin embargo, por amor a mi esposa, por devoción a su cuerpo, por respeto a una vida nueva, no pensaba pedirle que abortase”, aseguró.

En las conversaciones que sostuvieron, donde hablaban de los nombres que le pondrían al bebé en caso de confirmarse, el escritor fue contundente al revelar que sus ingresos bajarían al siguiente año y el tema económico atravesaría cambios considerables.

Sus charlas con Silvia permitieron llegar a acuerdos de lo que pasaría si serían padres de nuevo, ubicando especulaciones que surgen en relaciones amorosas.

“El viernes a medianoche le di una mala noticia, antes de irnos a dormir: el canal me pagará la mitad el próximo año, creo que en unos meses voy a renunciar. Luego sumé otra desventura: nuestros ingresos han bajado bastante”, comentó.

Por el momento se dejó la puerta abierta al asunto, esperando conocerse el desenlace de esta experiencia del peruano.