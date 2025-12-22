Gente

Jaime Bayly expuso inesperada situación en su relación amorosa y dejó en evidencia tema económico: “Me resultaba abrumadora”

El presentador compartió un panorama personal y destapó su temor al convertirse, posiblemente, en padre de nuevo.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

22 de diciembre de 2025, 2:47 p. m.
Jaime Bayly habló sobre tema personal.
Jaime Bayly habló sobre tema personal. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

Jaime Bayly, que se mueve en el panorama internacional, compartió una inesperada columna y desató una ola de reacciones tras contar una situación que vivió al interior de su familia. El escritor abrió la puerta a su faceta íntima, revelando un momento que atravesó y lo descolocó en el presente.

De acuerdo con lo que escribió en El Comercio, su realidad se alteró luego de una noche de pasión con su esposa, Silvia Núñez, con quien estaba lidiando una tensión dentro de la relación. Los celos y una pelea los llevaron a reconciliarse en un encuentro apasionado, el cual terminó sin protección.

Ambos decidieron dar ese paso, aunque ella le había dicho que estaba con su periodo menstrual. Las cosas ocurrieron, pero el famoso quedó con la sensación de que su esposa estaba embarazada, cuestionándose las decisiones que había tomado. Su cabeza no lo sacaba de dicho escenario, ubicándolo en espacios donde visualizaba que sería papá de una niña.

Jaime Bayly lanza predicción sobre cuándo podría atacar Trump al régimen de Maduro: “Quizá, algo fuerte se avecina”

“Por calentón, por bobo y sentimental, por amar temerariamente a mi esposa, tal vez ella estaba ya en su primer día de embarazo”, dijo, a lo que agregó: “Pero yo estaba seguro de que estaba embarazada”.

Gente

Shakira reaccionó a mensaje de Bukele; tomó inesperada decisión

Gente

Mujeres Trenzando Esperanza: un homenaje al liderazgo femenino y la transformación social

Gente

Números de la suerte de Diomedes Díaz para jugar la lotería en el aniversario de su muerte y ganarse un premio millonario

Gente

Horóscopo y advertencias para los 12 signos del zodiaco este lunes 22 de diciembre: predicciones de Nana Calistar

Gente

Jessica Cediel le da el último adiós a su padre con desgarrador mensaje: “Me siento perdida”

Gente

Blessd anunció nuevo concierto y aseguró que será el más importante de su carrera: “no saben el espectáculo que les voy a traer”

Gente

Madre de Jessica Cediel comparte conmovedor mensaje tras la muerte de su esposo; así fue su despedida

Mundo

Jaime Bayly lanza predicción sobre cuándo podría atacar Trump al régimen de Maduro: “Quizá, algo fuerte se avecina”

Mundo

Jaime Bayly lanza hipótesis sobre el fin del régimen de Maduro tras despliegue del portaaviones más poderoso de EE. UU.

Mundo

Jaime Bayly dice que Donald Trump le habría dado un ultimátum a Nicolás Maduro

Jaime Bayly, que habló de su salud antes, indicó que sabía que su pareja estaba esperando un bebé, conservando la idea de que la regla nunca llegaría en este tiempo. Pese a que consideró la pastilla del día después, el farmacéutico le aseguró que ya no tendría el efecto esperado.

“El domingo, todavía en Nueva York, mi esposa, concluido su período, deslizó suavemente el anillo protector en sus partes privadas y me dijo que ya podíamos amarnos sin correr riesgos de volver a ser padres. Pero yo estaba seguro de que estaba embarazada. Así se lo dije: te aseguro que cuando te saques el anillo en unas semanas, no te vendrá la regla”, reseñó.

El presentador Jaime Bayly compartió un duro video en el que le respondió duramente a su madre por mensajes que le envió a su esposa.
El presentador comentó sobre un tema personal que lleva. Foto: Tomada de YouTube Jaime Bayly

Los días comenzaron a pasar y la idea de no tener al pequeño se conflictuaba, precisamente por señales que veía en el camino. A pesar de que indagaba con su compañera sentimental si ya había llegado el periodo, las respuestas eran constantemente negativas.

Resignados a que volveríamos a ser padres, llegó el viernes y la esperada regla tardona tampoco se presentó para salvarnos de tantas angustias”, dijo.

“Al día siguiente, jueves de ansiedad creciente, tampoco le vino la regla, el desembarazo, y era ya bastante desusado que su período se retrasara tres días. Mientras cumplía las tareas habituales del día, yo pensaba todo el tiempo, obsesivamente, hundido en el pesimismo: joder, voy a ser padre, qué desastre, qué catástrofe, y ahora cómo hago para salir vivo de todo esto (...) La verdad es que yo no quería ser padre nuevamente. En lugar de ilusionarme, la idea me resultaba abrumadora. Sin embargo, por amor a mi esposa, por devoción a su cuerpo, por respeto a una vida nueva, no pensaba pedirle que abortase”, aseguró.

En las conversaciones que sostuvieron, donde hablaban de los nombres que le pondrían al bebé en caso de confirmarse, el escritor fue contundente al revelar que sus ingresos bajarían al siguiente año y el tema económico atravesaría cambios considerables.

Sus charlas con Silvia permitieron llegar a acuerdos de lo que pasaría si serían padres de nuevo, ubicando especulaciones que surgen en relaciones amorosas.

El viernes a medianoche le di una mala noticia, antes de irnos a dormir: el canal me pagará la mitad el próximo año, creo que en unos meses voy a renunciar. Luego sumé otra desventura: nuestros ingresos han bajado bastante”, comentó.

Por el momento se dejó la puerta abierta al asunto, esperando conocerse el desenlace de esta experiencia del peruano.

Mas de Gente

Shakira cantó frente a 47.000 personas en el Vive Claro el pasado 01 de noviembre

Shakira reaccionó a mensaje de Bukele; tomó inesperada decisión

Jaime Bayly

Jaime Bayly expuso inesperada situación en su relación amorosa y dejó en evidencia tema económico: “Me resultaba abrumadora”

Mujeres Trenzando Esperanza

Mujeres Trenzando Esperanza: un homenaje al liderazgo femenino y la transformación social

Diomedes Díaz

Números de la suerte de Diomedes Díaz para jugar la lotería en el aniversario de su muerte y ganarse un premio millonario

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy

Horóscopo y advertencias para los 12 signos del zodiaco este lunes 22 de diciembre: predicciones de Nana Calistar

Jessica Cediel junto a su padre

Jessica Cediel le da el último adiós a su padre con desgarrador mensaje: “Me siento perdida”

El cantante de reguetón generó polémica con su reciente publicación.

Blessd anunció nuevo concierto y aseguró que será el más importante de su carrera: “no saben el espectáculo que les voy a traer”

Padres de Jessica Cediel

Madre de Jessica Cediel comparte conmovedor mensaje tras la muerte de su esposo; así fue su despedida

Actor James Ransone

Murió James Ransone, actor de ‘It: Capítulo 2’ y “The Wire”, a sus 46 años: esto es lo que se sabe sobre su fallecimiento

Riko “El Monumental” y J Balvin

Famoso cantante de reguetón, que ahora es domiciliario en Medellín, cambió de look; J Balvin se encargó de renovar su imagen

Noticias Destacadas