Jessi Uribe revela en SEMANA detalles de nominación al Grammy anglo en una categoría reservada para mexicanos; “esto es un sueño”

Por primera vez en la historia de la música colombiana, un artista nacional competirá en los Grammy Anglo, en una categoría hasta entonces reservada para los mexicanos: Best Música Mexicana Album.

Jessi Uribe es el cantautor detrás de este logro y con su álbum De lejitos se metió en la competencia de esta categoría, creada en 2012, y que hasta el momento no había tenido nominados que no tuvieran raíces mexicanas. En el pasado, han ganado figuras como Pepe Aguilar, Vicente Fernández, Los Tigres del Norte, Luis Miguel y Natalia Lafourcade. El año pasado, Peso Pluma se llevó el galardón a casa por su álbum Génesis.

Antes de saltar a la fama, el cantante conseguía dinero en serenatas. | Foto: Instagram: Jessi Uribe

En 2025, Uribe competirá con Chiquis, hija de la leyenda Jenni Rivera; la estrella de Hermosillo, Sonora Carin León y la voz de Jalisco, Peso Pluma. La entrega 67 de los Premios Grammy tendrá lugar el próximo 2 de febrero en la Crypto.com Arena de la ciudad de Los Ángeles.

En entrevista con SEMANA, Uribe no ocultó su emoción. La noticia lo sorprendió en su natal Bucaramanga, al lado de sus hijos, y asegura que la sintió como una especie de sueño cumplido en su carrera musical.

SEMANA: ¿Cómo recibió esta nominación?

Jessie Uribe: Fue un momento muy lindo, la verdad; me parecía mentira cuando me enteré. Se siente también mucha presión. En este momento tengo un proyecto con Pepe Aguilar, entonces siento que la responsabilidad es esa: seguir haciendo las cosas que hago, cantar bonito, interpretar y entregar todo de mí en el escenario. Me da susto, pero por la responsabilidad de estar en estos premios, pero no por estar con mexicanos, porque México ha sido generoso conmigo. Fui el primer artista del popular colombiano en cantar allá. Estuve en Guadalajara, en Monterrey, en Ciudad de México haciendo shows para más de mil personas y siempre me recibieron de manera bonita.

SEMANA: Hablemos del álbum De lejitos, que es el que lo tiene acariciando este sueño. Curiosamente, en este disco se sale del estilo al que tiene acostumbrados a sus fans...

J.U.: Es un álbum muy internacional y hecho por mi ciento por ciento. Es un álbum muy romántico, siempre soñé con lanzar un trabajo así, pero que me dejó emociones encontradas: cuando lo lancé no pasó nada. Quizás no era lo que la gente deseaba escuchar en estos momentos, ellos están acostumbrados a cosas diferentes de mí como Matemos las ganas o Dulce pecado. Pero, tengo fe de que eso va a cambiar porque la música romántica tiene que volver a vivir y este álbum fue hecho para eso. Y pues tuvo que pasar un año para tener una buena noticia de este álbum y estar nominado a los Grammy.

SEMANA: Pero, su apuesta musical también ha sido romántica...

J.U.: Sí, pero este álbum en particular se sale un poco del Jessie Uribe que ya veníamos escuchando desde hace tantos años. Se sale mucho del Jessie Uribe que la gente ha visto en vivo, aunque también en vivo me pongo romántico. La Culpa, por ejemplo, es una canción de despecho.

Jessie Uribe está nominado en la categoría Best Música Mexicana Album. | Foto: Archivo personal

SEMANA: De este álbum, ¿cuáles son esas canciones consentidas?

J.U.: Hay varias: De Lejitos, Regálame un instante y El dolor con el licor.

SEMANA: ¿Cómo nace el amor por la música mexicana?

J.U.: Por mi papá, realmente. Él es cantante también y en un tiempo trabajó de mariachi. Con él aprendí a escuchar a Vicente Fernández, a Joan Sebastián. Y desde muy niño comencé a cantar mariachi, no quería hacer nada más sino cantar mariachi y hacer música romántica. También crecí escuchando a Juan Gabriel, a Pedrito Fernández, a Pedro Infante, a Javier Solís, a José Alfredo Jiménez. Y de todos aprendí mucho como artista.

SEMANA: Algunos de sus seguidores en redes dicen que usted es una reencarnación de Joan Sebastián, ¿qué piensa de eso?

J.U.: Me hace feliz. Joan es solo uno, pero que la gente me vea a mí como un referente así, solo me genera gratitud y felicidad. A lo mejor tengo cosas suyas al momento de interpretar porque desde muy niño lo escuché, entonces se volvió natural en mí, pero obvio son estilos diferentes.

SEMANA: Hasta hace unos años se creía que la música popular sería una moda...

J.U.: Colombia lleva muchos años viviendo un momento muy grande en este género. Somos muchos los artistas que hemos trabajado por consolidar esta música, somos todos trabajadores incansables, todo el tiempo estamos lanzando música, todo el tiempo estamos promocionando, todo el tiempo estamos en shows, en premios, y apoyando a artistas nuevos. Mira Luis Alfonso, le dio una vuelta también como cuando yo salí con Dulce Pecado, Alzate en su tiempo también que fue un fenómeno.

Jessie Uribe | Foto: Agencia Jaque

SEMANA: Este 2024 ha sido excepcional en su carrera...

J.U.: Ha sido un año de sueños cumplidos, de proyectos por los que he trabajado durante seis años que llevo de carrera. Estar por ejemplo en el Madrid en el WiZink Center, un recinto donde cantó hasta Michael Jackson y que pase eso y nunca voy a olvidar este año por tantos sueños que estoy cumpliendo. pues Jessy de verdad muchas gracias y mil felicitaciones porque es un orgullo que estés como en esas grandes ligas gracias a ti mi amor por acompañarme por tomarte el tiempo

SEMANA: ¿Ya ha imaginado cómo será esa ceremonia del 2 de febrero?