Jim Velásquez comparó la edad de su mamá con la de Alina Lozano, ¿quién es mayor?

“Muchas personas me preguntan que cuántos años tiene mi mamá, que qué edad tiene mi mamá, pues les cuento que mi mamá tiene 54 años, se llama Alba Luz Ortiz y la amo mucho ”, dijo frente a la cámara.

Así mismo, a través de sus redes sociales mostraron un video en donde se puede observar a la actriz junto a la mamá del creador de contenido y los comentarios no faltaron, pues muchos lo tomaron como una situación bastante jocosa, otros no evitaron expresar que era una falta de respeto.

“Tengo complejo de Edipo”, “Muero con la mamá corriendo de la mano de Alina”, “Pero la mamá no se ve muy contenta”, “La mamá se ve más joven que Alina”, “Se ve más joven la mamá”, “El lenguaje corporal no miente”, “Estoy segura que la mamá no está contenta con esa relación”, “Es más joven tu mamá, creo”, son algunos de los comentarios que se destacan en la publicación.