Johanna Fadul reveló la verdad detrás de su relación con Juanse Quintero: “No mueve ni un dedo”

La exintegrante de ‘La casa de los famosos Colombia’ expuso al presentador en una reciente entrevista.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

16 de febrero de 2026, 5:12 p. m.
Juanse Quintero - Johanna Fadul
Juanse Quintero - Johanna Fadul Foto: Instagram @juansequintero - Canal RCN 'La casa de los famosos Colombia 3'.

Tras su expulsión de La casa de los famosos Colombia, Johanna Fadul se ha mostrado muy activa en redes sociales junto a su esposo, el también actor y presentador Juanse Quintero.

Pese a las críticas que han recibido por parte de miles de personas que se mostraron en contra de las palabras con las que se dirigió a Campanita, la pareja se ha mantenido fuerte y ha tratado de manejar la situación para evitar caer en nuevas polémicas.

Johanna Fadul
Johanna Fadul Foto: Instagram @johannafadul

En una reciente entrevista publicada en la cuenta de YouTube de Ángela Solano, Johanna Fadul habló del gusto que tiene por el orden y los espacios bien cuidados, y también destapó algunas diferencias que tiene en este aspecto con quien es su esposo desde hace varios años.

“Juanse, para ser hombre (y no estoy generalizando, porque yo sé que hay hombres que son supremamente organizados), no es tan terrible. Una de mis características es que soy extremadamente organizada, me encanta tener todo hipermegalimpio y perfecto. Al contrario, Juanse es muy de buenas porque no mueve un dedo porque yo soy la que organizo y tengo todo perfecto”, dijo frente a las cámaras del contenido digital.

Confesó que, pese a todo, es la encargada de organizar la mayoría de los espacios de su apartamento. Sin embargo, es una tarea que disfruta y que le trae paz a su día a día, ya que de manera constante está buscando que cada una de sus habitaciones esté impecable y lista para utilizar en el momento en que se desee.

“Él cierra los ojos y está todo perfecto, y cuando los vuelve a abrir, sigue todo perfecto. Él evita, él sabe que tiene que evitar el desorden y por eso como que intenta ser organizado”, afirmó

@angelasolanoc_

Johanna fadul revela unos secretos de pareja #johannafadul #juansequintero #angelasolano #inédito

♬ sonido original - Ángela Solano - Ángela Solano

Finalmente, dejó en claro que, si en algún momento llega a necesitar la colaboración de su esposo, él siempre se ha mostrado dispuesto a ayudar y a poner de su parte para mantener el orden y contribuir a la paz y tranquilidad de su hogar.

“Juanse, todo lo que yo le pida, él si o si me va a apoyar, y cuando yo le digo que me ayude con esto o con lo otro, siempre hay una buena actitud de su parte”, finalizó.

Esposo de Johanna Fadul reaccionó a su expulsión de ‘La casa de los famosos’; fue contundente

¿Cuál fue el comentario que dejó a Johanna Fadul por fuera de ‘La casa de los famosos’?

Durante el posicionamiento, una de las dinámicas más tensas del programa en la que los participantes deben pararse frente al compañero que consideran que debería abandonar la competencia, la también modelo tomó la palabra y expresó lo siguiente:

“Me posiciono ante ti y quiero que te vayas de la casa porque definitivamente tanto tu alma como tu mente están igual de oscuras que tu color de piel, y tu juego tan podrido como el Dinametaboom, del cual haces parte tú y todas las personas que están contigo. Por eso, quiero que te vayas de la casa, porque me parece que estás jugando de una manera muy tramposa, deshonesta, y eso no es lo que queremos aquí”.

