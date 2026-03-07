Juan Daniel Oviedo va por Maluma: confesó que lo quiere en su posesión, si llega a ser presidente

Marzo se convierte en el mes que abre las puertas a la contienda electoral en el año 2026. El próximo domingo 8 se realizarán las votaciones de La Gran Consulta por Colombia, de la cual hace parte el político Juan Daniel Oviedo.

Juan Daniel Oviedo dice querer darles un “periodicazo” a Abelardo de la Espriella y a Petro

Esta Gran Consulta está conformada por personalidades políticas como Vicky Dávila, Paloma Valencia, Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Carlos Pinzón, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa y Juan Daniel Oviedo.

Oviedo ha utilizado sus redes sociales para masificar sus propuestas presidenciales, sobre todo, en la plataforma de TikTok, donde ya tiene más de 249.000 seguidores.

Recientemente, Juan Daniel Oviedo estuvo como invitado en Por la ventana Pódcast, el formato de conversación de los comediantes Camilo Sánchez, Emir Quintero y Culotauro.

En este programa, el candidato tocó diferentes temas y uno de ellos fue lo que haría si llegara a ser elegido como presidente.

Entre risas, y en conversación con personas que estaban en la Plaza de Bolivar, aseguró que ahí iba a ser su posesión. Lo que llamó la atención fue que afirmó que su deseo es que uno de los cantantes de reguetón más importantes del país cante el himno nacional en este evento.

“Aquí va a ser la posesión con Maluma cantando el himno nacional”, dijo.

Con el humor que los caracteriza, los comediantes le preguntaron por qué elegía específicamente al cantante paisa, a lo que él respondió con risas: “Porque uno tiene su corazoncito y uno tiene a quién le gusta”.

Con un toque más de seriedad, Camilo Sánchez le preguntó por qué los ciudadanos deberían votar por él.

“[...] Es decir, ¿Por qué no? ¿Por qué no nos podemos dar la oportunidad de escoger algo distinto? Está puesto sobre la mesa", respondió.

Juan Daniel Oviedo le sale al paso a ofensas de Claudia López: “No está en ningún lado… solo en AyClaud"

Juan Daniel Oviedo reveló cómo es hacer política en Colombia siendo homosexual

Los comediantes afirmaron que, para ellos, Colombia es un país bastante “homofóbico y morrongo”. Por esta razón, le preguntaron a Oviedo por su postura con respecto a este tema.

“Es un país homofóbico [...] pero con la maricada en política sí es más fácil el censo. Por ejemplo, en la encuesta de postura política se le dice a la gente: venga, ¿usted votaría por una mujer?, ¿usted votaría por un indígena?, ¿usted votaría por un negro?, ¿usted votaría por un campesino? Y a la mayoría de estas categorías que les he planteado, más del 90 % dice: ‘Sí, yo votaría por él’, pero cuando se habla de una persona con orientación sexual o identidad de género diverso, a la fecha más reciente, todavía 23 de cada 100 personas en Colombia dirían: ‘Yo no voto por un marica’“, dijo, dando una respuesta con un argumento sólido.

Camilo Sánchez reafirmó la respuesta de Juan Daniel y aseguró que esto pasa sin importar qué tan buenas propuestas tenga el candidato.

“La respuesta es: ‘No me importa las ideas que tenga, por marica, no’”, añadió Oviedo.

“Yo creo que es un prejuicio también que la gente piensa, sobre todo, en política, que uno va a mariquear el país, ¿Me entiendes? Entonces sí es difícil", concluyó.