Gente

Juan Daniel Oviedo va por Maluma: confesó que lo quiere en su posesión, si llega a ser presidente

Con su toque de humor, afirmó que tiene “su corazoncito” y, por eso, lo quiere junto a él.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

7 de marzo de 2026, 6:31 p. m.
Juan Daniel Oviedo reveló el cantante de reguetón que quiere que cante en su posesión
Juan Daniel Oviedo reveló el cantante de reguetón que quiere que cante en su posesión Foto: Instagram: @porlaventanap

Marzo se convierte en el mes que abre las puertas a la contienda electoral en el año 2026. El próximo domingo 8 se realizarán las votaciones de La Gran Consulta por Colombia, de la cual hace parte el político Juan Daniel Oviedo.

Juan Daniel Oviedo dice querer darles un “periodicazo” a Abelardo de la Espriella y a Petro

Esta Gran Consulta está conformada por personalidades políticas como Vicky Dávila, Paloma Valencia, Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Carlos Pinzón, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa y Juan Daniel Oviedo.

Oviedo ha utilizado sus redes sociales para masificar sus propuestas presidenciales, sobre todo, en la plataforma de TikTok, donde ya tiene más de 249.000 seguidores.

Recientemente, Juan Daniel Oviedo estuvo como invitado en Por la ventana Pódcast, el formato de conversación de los comediantes Camilo Sánchez, Emir Quintero y Culotauro.

Gente

Milena López, famosa expresentadora, hizo confesión sobre Jota Mario Valencia: “No podrá decir que yo le falté ni una sola vez”

Gente

Horóscopo y predicciones para este sábado, 7 de marzo, según Nana Calistar

Gente

“Él tuvo cáncer, yo tuve cáncer”: Flavia Dos Santos y su relato de cómo ella y su esposo sobrevivieron a la enfermedad

Gente

El actor Carlos Torres da detalles sobre su vida por fuera de ‘La reina del Flow’. “Soy muy familiar y reservado”

Gente

“Hay mucho de Colombia en mi música”: Pablo Alborán habló de su próximo concierto en el país y de su debut como actor

Gente

Esta es la reconocida actriz de Hollywood que podría interpretar a Gisele Pelicot en serie sobre su perturbador caso

Gente

Los 5 signos del horóscopo chino que tendrían suerte en los negocios el fin de semana del 7 y 8 de marzo

Gente

“Fue un momento de mucha incertidumbre”: la madre de Maluma rompe el silencio sobre el quiebre de su familia

El Debate

Juan Daniel Oviedo dice querer darles un “periodicazo” a Abelardo de la Espriella y a Petro

Política

Polémica por declaraciones de Abelardo de la Espriella sobre Juan Daniel Oviedo

En este programa, el candidato tocó diferentes temas y uno de ellos fue lo que haría si llegara a ser elegido como presidente.

Entre risas, y en conversación con personas que estaban en la Plaza de Bolivar, aseguró que ahí iba a ser su posesión. Lo que llamó la atención fue que afirmó que su deseo es que uno de los cantantes de reguetón más importantes del país cante el himno nacional en este evento.

“Aquí va a ser la posesión con Maluma cantando el himno nacional”, dijo.

YouTube video h96DSKaprUo thumbnail

Con el humor que los caracteriza, los comediantes le preguntaron por qué elegía específicamente al cantante paisa, a lo que él respondió con risas: “Porque uno tiene su corazoncito y uno tiene a quién le gusta”.

Con un toque más de seriedad, Camilo Sánchez le preguntó por qué los ciudadanos deberían votar por él.

“[...] Es decir, ¿Por qué no? ¿Por qué no nos podemos dar la oportunidad de escoger algo distinto? Está puesto sobre la mesa", respondió.

Juan Daniel Oviedo le sale al paso a ofensas de Claudia López: “No está en ningún lado… solo en AyClaud"

Juan Daniel Oviedo reveló cómo es hacer política en Colombia siendo homosexual

Los comediantes afirmaron que, para ellos, Colombia es un país bastante “homofóbico y morrongo”. Por esta razón, le preguntaron a Oviedo por su postura con respecto a este tema.

“Es un país homofóbico [...] pero con la maricada en política sí es más fácil el censo. Por ejemplo, en la encuesta de postura política se le dice a la gente: venga, ¿usted votaría por una mujer?, ¿usted votaría por un indígena?, ¿usted votaría por un negro?, ¿usted votaría por un campesino? Y a la mayoría de estas categorías que les he planteado, más del 90 % dice: ‘Sí, yo votaría por él’, pero cuando se habla de una persona con orientación sexual o identidad de género diverso, a la fecha más reciente, todavía 23 de cada 100 personas en Colombia dirían: ‘Yo no voto por un marica’“, dijo, dando una respuesta con un argumento sólido.

Camilo Sánchez reafirmó la respuesta de Juan Daniel y aseguró que esto pasa sin importar qué tan buenas propuestas tenga el candidato.

“La respuesta es: ‘No me importa las ideas que tenga, por marica, no’”, añadió Oviedo.

“Yo creo que es un prejuicio también que la gente piensa, sobre todo, en política, que uno va a mariquear el país, ¿Me entiendes? Entonces sí es difícil", concluyó.

Más de Gente

Presentadores del programa "Muy buenos días" del Canal RCN

Milena López, famosa expresentadora, hizo confesión sobre Jota Mario Valencia: “No podrá decir que yo le falté ni una sola vez”

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy

Horóscopo y predicciones para este sábado, 7 de marzo, según Nana Calistar

la historia de supervivencia y resiliencia de Flavia Dos Santos y su pareja

“Él tuvo cáncer, yo tuve cáncer”: Flavia Dos Santos y su relato de cómo ella y su esposo sobrevivieron a la enfermedad

El actor Carlos Torres da detalles sobre su vida por fuera de ‘La reina del Flow’. “Soy muy familiar y reservado”

Además de Colombia, el español se presentará en Ecuador, Argentina, Perú, Brasil y México.

“Hay mucho de Colombia en mi música”: Pablo Alborán habló de su próximo concierto en el país y de su debut como actor

Gisele Pelicot llega al tribunal de Aviñón para el juicio de su expareja Dominique Pelicot acusado de drogarla durante casi diez años e invitar a desconocidos a violarla en su casa de Mazan, una pequeña ciudad del sur de Francia.

Esta es la reconocida actriz de Hollywood que podría interpretar a Gisele Pelicot en serie sobre su perturbador caso

Dentro de la complejidad del Horóscopo Chino, hay una fascinante narrativa que sugiere que cuatro signos están destinados a encontrar el tesoro en su camino.

Los 5 signos del horóscopo chino que tendrían suerte en los negocios el fin de semana del 7 y 8 de marzo

Marlli Arias, madre de Maluma, relata los desafíos familiares tras su divorcio

“Fue un momento de mucha incertidumbre”: la madre de Maluma rompe el silencio sobre el quiebre de su familia

Hijo de Giovanny Ayala se presentó en 'A otro nivel'

Hijo de Giovanny Ayala audicionó en ‘A otro nivel’ y el famoso cantante le dio conmovedora sorpresa

La respuesta de Sofía Vergara a un paparazzi que la confundió en París

Así fue como Sofía Vergara puso en su sitio a un paparazzi que la llamó “mexicana” en París

Noticias Destacadas