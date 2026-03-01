Juanda Caribe reveló la millonada que recibe en regalías por sus canciones y desató fuertes reacciones

La casa de los famosos Colombia 3 ha permitido que los seguidores de algunas de las estrellas más importantes del país conozcan detalles de sus vidas personales, las complicaciones que han tenido que vivir a la hora de cumplir sus sueños e incluso, las diversas entradas de dinero que tienen por medio de sus proyectos en el mundo del entretenimiento, además de inversiones y empresas que han construido con el paso del tiempo.

Juanda Caribe, reconocido humorista, es uno de los que más ha dado de qué hablar en la temporada, pues ha hecho parte de polémicas en cuanto a su relación amorosa, además de generar conversación con respecto a las amistades que mantiene con sus compañeras.

Sin embargo, en medio de una reciente conversación que tuvo con Tebi, uno de los amigos que ha logrado hacer a lo largo de las semanas que llevan dentro del programa de telerrealidad, habló de las regalías que recibe por canciones que grabó hace varios años, cuando quiso dedicarse a la industria de la música.

“Claro, todavía me pagan. Yo nada más tengo como 20 canciones, pero a mí me llegan trimestralmente entre 10 mil y 12 mil dólares”, manifestó frente a las cámaras y micrófonos de la producción.

Al hacer la conversión a pesos colombianos en el año 2026, esto da una suma aproximada entre $37.758.076 y $45.309.691.

Como era de esperarse, esta suma causó una gran sorpresa por parte del público digital, quienes se pronunciaron al respecto y compartieron distintas opiniones con respecto a la cifra que recibe el artista.

“Es mucho dinero, no le creo”; “jajaja, de esas 20 canciones de las que habla, no conozco ni una”; “ni Altafulla se atrevió a tanto”; “recién me entero de que Juanda Caribe es cantante”; “eso es más de 10 millones al mes, con eso vive sobrado”; “amamos a Juanda”; “habla de 20 canciones y yo no he escuchado ni la que suena de fondo” e “imagínense cuánta plata tiene este hombre, si tiene restaurantes y otros negocios aparte de eso, increíble”, son algunas de las palabras que se leen.

¿Cuáles son las canciones más populares de Juanda Caribe?

Actualmente, Juanda Caribe suma más de 248 mil seguidores en su canal de YouTube, plataforma en la que comparte sus lanzamientos y proyectos relacionados con la industria musical.

Estos son algunos de los temas con mayor cantidad de visualizaciones:

La maleta: 8,6 millones de reproducciones.

8,6 millones de reproducciones. El parquecito: 6,1 millones de reproducciones.

6,1 millones de reproducciones. El parao: 4,3 millones de reproducciones.