Juanse encendió ‘La casa de los famosos’ con la última conexión; dejó ‘secos’ a Valentino y a Beba

En la última semana de competencia en La casa de los famosos, la cual fue de la no salvación y doble eliminación, el pasado domingo 8 de marzo, el joven cantante Juanse Laverde fue quien tuvo que abandonar el reality, luego de recibir una votación muy baja por parte del público.

En la gala del lunes 9 de marzo, Juanse volvió al set del formato para tener su última conexión con los participantes que quedan en la casa. Luego de que los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán le dieran el paso, el cantante aprovechó para hablar de forma clara y contundente con algunos de los participantes.

Al iniciar, dejó claro que estaba demasiado decepcionado por muchas cosas que se había enterado fuera del programa, y sintiéndose así, abordó uno por uno a los excompañeros a los que quería darles unas palabras.

“Regresé caído de las cosas que me enteré hoy. Esto acá afuera es una locura. Voy a empezar primero con mi juego favorito, Yuli, mi amor vales demasiado, ten cuidado por favor y juega sola, te lo pido. Mariana, juega sola. Eidevin, no necesitas de nadie, juega solo. Me voy a ir con una persona que es interesante la verdad, Juanda, escuché muchas cosas, en serio quiero que sepas que sigue así, dale con toda, no pares”, dijo al iniciar su última conexión.

Juanse Laverde, nuevo eliminado de ‘La casa de los famosos’; no pudo sacarse espinita al dejar el reality Foto: Montaje SEMANA | Canal RCN

De una forma positiva, se refirió a Manuela Gómez y le dejó claro qu eespera verla, una vez salga del reality: “Manu, en serio, eres toda una dama, te veo afuera”, señaló.

Con respecto a Alexa, Juanse le reforzó la idea de juego que ella está adoptando y le pidió que siguiera por esa línea: “Alexa, me sorprendes. Por favor sigue peleando por los huevos, por el pan, por el chocolate, por todo y dala toda, exagera más por favor”,

A manera de darle a entender que lo está haciendo bien, Juanse le pidió a Tebi que siga como viene: “Tebi, no te separes de Alexa por favor”.

El momento sorpresa de la conexión se dio cuando Laverde se dirigió a Valentino y a Beba.

En cuanto a la barranquillera, Juanse le dejó claro que su cercanía con Valentino no le estaba haciendo bien: “Beba, escúchame, esos cachos no te quedan bien, juega sola, tú puedes”, dijo.

En cuanto a Valentino Lázaro, Juanse fue bastante cortante y prefirió no decir nada más allá de: “Valentino, te diré una cosa, esto del ‘me enamoré de ti’, dejémoslo hasta ahí”, a lo que él le respondió: “No puedes mandar en lo que siento”.

Por último, se dirigió a una de las parejas de amigos que son muy admiradas por el público: Karola y Campanita.

“Karola, escúchame, eres demasiado inteligente, fuiste la única que se me posicionó, juega solita, por favor”, agregó.

“Campaita, carácter, es momento de que tomes un lugar, carácter, pues, ya me sacaste porque te dio la gana. Necesito que empieces a jugar con carácter, ya basta de cosas tibias”, concluyó.