Ellos serían los participantes confirmados para ‘La casa de los famosos 3’; hay varios actores

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia promete ser un huracán de emociones, alianzas y revelaciones, con una lista de participantes que ya empieza a tomar forma.

Tras el cierre de votaciones públicas en días pasados, el Canal RCN ha confirmado a varios nombres que entrarán a la casa en 2026, destacando especialmente a actores con trayectorias consolidadas en la televisión nacional. La mezcla de influencers, modelos y estrellas de la pantalla chica genera una gran expectativa en redes sociales, donde los fanáticos ya especulan sobre choques épicos.​

Este es el nuevo confirmado para ‘La casa de los famosos 3’; su expareja estuvo en la primera edición

Entre los confirmados oficialmente figuran Marilyn Patiño y Johanna Fadul, dos actrices que han marcado la historia de las telenovelas colombianas con roles memorables.

La primera saltó a la fama con producciones como La hija del mariachi y El cartel de los sapos, donde demostró su versatilidad interpretando personajes fuertes y complejos, combinando drama con toques de comedia. Su presencia en redes supera el millón de seguidores, lo que la convierte en un imán para audiencias jóvenes, y su paso por realities previos le da experiencia en dinámicas de convivencia extrema.​

Polémico exparticipante de ‘El Desafío’ llega a ‘La casa de los famosos’: “Daré de qué hablar”

Johanna Fadul, por su parte, con roles icónicos en Paquita la del barrio y series como La ley del corazón, ha brillado con personajes que exploran el amor, la traición y la resiliencia femenina.

Su formación en el Teatro Nacional de Colombia y apariciones en teatro musical la posicionan como una competidora estratégica, capaz de usar su carisma para formar alianzas sólidas dentro de la casa.​

Por otra parte, Lorena Altamirano se suma al grupo de actores. Ha participado en telenovelas del Canal RCN como Los Briceños y El final del paraíso. Su carrera incluye modelaje y presentaciones en teatro regional, lo que le da un perfil multifacético ideal para el formato del reality.​

Eidevin López, actor e influencer, completa el cuarteto actoral. Con apariciones en series juveniles y campañas publicitarias, López ha construido una carrera híbrida entre la pantalla chica y las redes, donde comparte videos cómicos y reflexiones personales que conectan con los millennials.​

Se revela la fecha de estreno de ‘La casa de los famosos 3′ y la lista de participantes confirmados

También está confirmado Alejandro Estrada, actor y empresario cucuteño, de 46 años, quien cuenta con una amplia trayectoria en la televisión, el cine y los realities. Ha participado en producciones como Francisco, el matemático, Aquí no hay quien viva y El estilista, además de formatos como Protagonistas de novela y MasterChef Celebrity.

En el grupo de creadores de contenido se encuentra Nicolás Arrieta, Alexa Torres, Tebi Bernal, Luisa Cortina, Maiker Smith, Yuli Ruiz y Juanse Laverde.

Nuevos confirmados a ‘La casa de los famosos’: estarán una reconocida actriz y un exintegrante de ‘La Voz Kids’

El listado se completa con Manuela Gómez, uno de los rostros más recordados de la televisión nacional desde su participación en Protagonistas de nuestra tele 2012. Campanita, cuyo nombre real es Franck Stiward Luna Valencia, un creador de contenido y bailarín caleño de 22 años que ha construido una sólida comunidad en redes sociales. El modelo, deportista y actor Renzo Meneses también fue confirmado.