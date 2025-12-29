Televisión

Ellos serían los participantes confirmados para ‘La casa de los famosos 3’; hay varios actores

El ‘reality’ se estrenará el lunes 12 de enero de 2026 a las 8 de la noche.

Redacción Gente
29 de diciembre de 2025, 5:00 p. m.
Johanna Fadul.
Johanna Fadul. Foto: Semana

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia promete ser un huracán de emociones, alianzas y revelaciones, con una lista de participantes que ya empieza a tomar forma.

Tras el cierre de votaciones públicas en días pasados, el Canal RCN ha confirmado a varios nombres que entrarán a la casa en 2026, destacando especialmente a actores con trayectorias consolidadas en la televisión nacional. La mezcla de influencers, modelos y estrellas de la pantalla chica genera una gran expectativa en redes sociales, donde los fanáticos ya especulan sobre choques épicos.​

Mariliyn Patiño
Mariliyn Patiño. Foto: Mariliyn Patiño

Entre los confirmados oficialmente figuran Marilyn Patiño y Johanna Fadul, dos actrices que han marcado la historia de las telenovelas colombianas con roles memorables.

La primera saltó a la fama con producciones como La hija del mariachi y El cartel de los sapos, donde demostró su versatilidad interpretando personajes fuertes y complejos, combinando drama con toques de comedia. Su presencia en redes supera el millón de seguidores, lo que la convierte en un imán para audiencias jóvenes, y su paso por realities previos le da experiencia en dinámicas de convivencia extrema.​

Johanna fadul
Johanna Fadul. Foto: Semana

Johanna Fadul, por su parte, con roles icónicos en Paquita la del barrio y series como La ley del corazón, ha brillado con personajes que exploran el amor, la traición y la resiliencia femenina.

Su formación en el Teatro Nacional de Colombia y apariciones en teatro musical la posicionan como una competidora estratégica, capaz de usar su carisma para formar alianzas sólidas dentro de la casa.​

Lorena Altamirano entró a 'La casa de los famosos Colombia' por medio de la dinámica de congelados.
Lorena Altamirano entró a 'La casa de los famosos Colombia' por medio de la dinámica de congelados. Foto: Instagram @flacosolorzano

Por otra parte, Lorena Altamirano se suma al grupo de actores. Ha participado en telenovelas del Canal RCN como Los Briceños y El final del paraíso. Su carrera incluye modelaje y presentaciones en teatro regional, lo que le da un perfil multifacético ideal para el formato del reality.​

Eidevin López, actor e influencer, completa el cuarteto actoral. Con apariciones en series juveniles y campañas publicitarias, López ha construido una carrera híbrida entre la pantalla chica y las redes, donde comparte videos cómicos y reflexiones personales que conectan con los millennials.​

Alejandro Estrada se convirtió en el más reciente eliminado de MasterChef Celebrity tras romper las reglas.
Alejandro Estrada, actor y empresario cucuteño. Foto: Tomada de YouTube RCN
También está confirmado Alejandro Estrada, actor y empresario cucuteño, de 46 años, quien cuenta con una amplia trayectoria en la televisión, el cine y los realities. Ha participado en producciones como Francisco, el matemático, Aquí no hay quien viva y El estilista, además de formatos como Protagonistas de novela y MasterChef Celebrity.

Nicolás Arrieta. Foto: Instagram: @nicolasarrieta

En el grupo de creadores de contenido se encuentra Nicolás Arrieta, Alexa Torres, Tebi Bernal, Luisa Cortina, Maiker Smith, Yuli Ruiz y Juanse Laverde.

El listado se completa con Manuela Gómez, uno de los rostros más recordados de la televisión nacional desde su participación en Protagonistas de nuestra tele 2012. Campanita, cuyo nombre real es Franck Stiward Luna Valencia, un creador de contenido y bailarín caleño de 22 años que ha construido una sólida comunidad en redes sociales. El modelo, deportista y actor Renzo Meneses también fue confirmado.

