Con este estreno, las miradas de los curiosos se posaron en la vida personal de Karol G, quien no dudó en abrir su corazón y referirse a la actual relación que vive con Feid . La famosa contó un poco del proceso que llevaba, destapando lo que había detrás de su vínculo amoroso.

Karol G destapó confesión sobre su relación con Anuel AA y expuso realidad que enfrentó: “Sentía como que me iba a morir”

Aunque los dos prefirieron manejarlo todo con prudencia y cuidado, lejos de los lentes de los medios, su noviazgo quedó como foco de atención de los curiosos, quienes quisieron saber cómo había arrancado todo. Los paisas no lo pensaron dos veces y confirmaron el instante que vivían como pareja, disfrutando completamente de la historia que estaban escribiendo.

Karol G afirmó que este acercamiento se dio de una manera inesperada, al punto de que sintió emociones que creía que ya no estaban en su interior.

A pesar de que no había nada concreto entre ambos, un coqueteo muy ligero de parte del reguetonero le movió el piso y terminó despertando un deseo de seguir conociéndolo de otra forma.

“ Nos despedimos y, como hombre coqueto de la ciudad de Medellín, me dio como un piquito esquineado ahí, y entendí todo. Sin darnos cuenta, yo ya estaba escribiendo otra vez canciones de amor, de felicidad”, dijo.

Karol G no lo pensó dos veces y apuntó que esta relación era distinta a las de su pasado, pues era sana y libre de hábitos negativos. Fotos e imágenes juntos se robaron el protagonismo, permitiendo que más de uno apreciara lo que estaba viviendo en el amor.

“Hemos construido una relación muy sana. Cuando uno viene de malos hábitos en una relación, salirse de ellos es muy difícil […]. Es una persona que me entiende, que me escucha, y tiene demasiada paciencia. Es muy familiar. Creo que nunca antes me había visualizado tanto con una persona en mi vida“, puntualizó.