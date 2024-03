Kate Middleton: así es el cáncer que tiene la princesa de Gales

Pero envió un mensaje positivo: “Estoy bien y cada día me siento más fuerte” .

Si bien los detalles del cáncer no han sido revelados por el Palacio de Kensington hasta ahora, desde ya la prensa británica apunta a que puede tratarse de tres escenarios, dado que su operación en enero pasado se dio en la zona abdominal: estómago, páncreas o hígado. En cualquiera de esos casos, se trata de tipo de cáncer muy agresivos.

El mundo, conmovido: Kate Middleton, princesa de Gales, anunció en video que tiene cáncer y está en quimioterapias. Por eso no aparecía públicamente

“Las pruebas realizadas después de la operación descubrieron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, sostuvo Kate.