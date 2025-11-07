En la noche del jueves 6 de noviembre, los amantes del Desafío Siglo XXI, uno de los realities del Canal Caracol, quedaron sorprendidos después de que Andrea Serna informara sobre la expulsión de Katiuska, una de las participantes más fuertes de la competencia y que hizo parte del equipo Omega.

Esto generó una gran cantidad de reacciones por parte de los amantes de la producción y seguidores en redes sociales, quienes no se quedaron callados y expusieron distintas reacciones a modo de memes y comentarios.

La deportista fue expulsada tras cometer imperdonable error. | Foto: Canal Caracol

Aunque no se conocen detalles puntuales de lo sucedido, la reconocida presentadora dio a conocer que allegados a la deportista habrían filtrado información confidencial sobre su participación en el programa, lo que la dejó descalificada de manera definitiva.

Tras su inesperada salida, a pocas semanas de que el programa llegue a su final, Katiuska se pronunció por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de 163.000 seguidores, y se mostró bastante afectada por lo ocurrido.

“Primero que todo, quiero darles muchas gracias de verdad a todos mis seguidores y a todas las personas que me quieren, a mis amigos que me han mandado muchísimos mensajes hermosos; de verdad no he tenido tiempo para leer todo. Por ahora, no me siento emocionalmente preparada para hablar con nadie. Les pido disculpas por eso”, dijo la mujer.

Sin embargo, asumió la responsabilidad por lo ocurrido y dejó en claro que, cuando se sienta lista para hacerlo, explicará públicamente lo sucedido y dará su versión de los hechos.

“Sé que todos están al tanto de todo lo que está pasando, sé que esto es muy difícil, sé que también les duele como me duele a mí. Claramente, yo soy la más dolida de todo lo que está pasando, pero prometo que pronto estaré por aquí por las redes contándoles lo que está pasando, lo que sucedió, cómo estoy viviendo”, afirmó.

Al mismo tiempo, la ahora exparticipante del Desafío Siglo XXI le hizo una importante solicitud a sus seguidores, pues requiere tiempo y análisis personal para tocar el tema de manera pública.

“Les pido que, por ahora, me tengan un poquito de paciencia; estoy tratando de poner la mejor cara, pero esto sí está siendo muy difícil para mí. Obviamente, me siento responsable de darles una explicación a todos ustedes. Yo también merezco una explicación con todo esto que está pasando, pero será más adelante”.