La historia de la barranquillera que brilla en el mundo musical de Estados Unidos

En conversación con SEMANA, dijo que no descarta regresar a radicarse en la capital del Atlántico.

22 de agosto de 2025, 7:36 p. m.
Barranquilla no solo está en la mirada de Colombia y el mundo por su desarrollo y porque ha sido sede de grandes eventos internacionales, sino también por el talento de las personas que nacen en esta zona del Caribe colombiano.

SEMANA conoció la historia de Nathalie Iglesias, de 32 años, quien es manager de artistas y productores musicales, radicada en Estados Unidos. Vicepresidenta de la empresa Plush Management, una de las más importantes en la industria musical estadounidense.

Trabaja con artistas como Coi Lreay, JVKE, Faouzia, Johnny Huynh, y el productor nominado al Grammy Johnny Goldstein. De igual manera, inició en la industria, fue con pie derecho al participar de manera directa en la canción Contigo de Karol G y Tiësto.

“Poder llevar el nombre de Barranquilla a Estados Unidos ha sido un gran honor y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad. Siempre quiero dejar a mi ciudad orgullosa de mí. Me causa gracia que cada vez que menciono Barranquilla, la mayoría de las personas saben de qué lugar hablo; el comentario más común es: “¡Ah, de donde son Shakira o Sofía Vergara!”. Eso me motiva aún más a demostrar que somos una ciudad increíble y que el talento de Barranquilla es único", dijo en conversación con este medio.

De igual manera, señaló que no ha sido fácil comenzar a crecer en medio de la compleja situación que hoy atraviesa no solo Colombia, sino también en Estados Unidos.

”Que nunca se rindan. Lo más fácil es dejar todo a medias, pero lo verdaderamente valioso y difícil es seguir luchando por los sueños. En el camino van a recibir muchos “no”, pero ahí es cuando más firme hay que estar. Mantener la cabeza en alto, trabajar duro y buscar esa persona que te abra una puerta, porque una sola oportunidad puede multiplicarse en millones. No existen límites cuando hay perseverancia y fe“, detalla.

Iglesias asegura que no descarta volver a radicarse en Barranquilla por medio del trabajo que ha venido adelantando desde hace varios años a nivel internacional.

“Una de mis metas es posicionar a Barranquilla como una de las ciudades más importantes para el entretenimiento en Colombia. Estoy planeando varios proyectos que muy pronto podré compartir, y me emociona mucho la idea de que la ciudad que me vio crecer sea parte esencial de este camino”, agrega.

La barranquillera, actualmente, en estos momentos, hace parte del proyecto “Santos Bravos”, de la disquera Hybe. Se trata de la primera serie multiplataforma de la disquera enfocada en crear la “próxima sensación del pop latino”. Es un show como “katseye” en Netflix.

