Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, es un creador de contenido que recientemente subió un documental sobre la tragedia de Armero, uno de los desastres naturales que marcó la historia de Colombia y que, con el paso de los años, sigue siendo recordado por los fuertes daños que ocasionó.

La ciudad quedó sepultada luego de que el Volcán del Nevado del Ruiz erupcionara hace 40 años y generara la mayor cantidad de muertes y afectaciones que se han presenciado en el país, por lo que el youtuber paisa, en compañía de su equipo, decidió contar detalles de lo sucedido y realizar grabaciones de audio y video para compartirlo en su canal.

La Liendra respondió a las críticas por su documental de Armero

El documental fue publicado en YouTube el pasado 13 de noviembre y, aunque muchos de los comentarios fueron positivos y lo felicitaron por este tipo de contenido, en las últimas horas La Liendra afirmó que ha recibido mensajes que le pedían borrar el video.

“Me están funando por el documental de Armero y me están pidiendo que lo borre. Y la verdad, yo sí quiero pedirles la opinión a ustedes, porque lo que menos quiero yo es llegar a faltar al respeto a un lugar o a un tema del cual yo hablé en un documental”, comentó, pidiéndole a sus seguidores le respondieran si había estado mal lo que hizo.

La Liendra respondió a las críticas por su documental. | Foto: Instagram @la_liendraa

El influencer mencionó que las críticas han sido por usar imágenes muy explícitas, pues en repetidas ocasiones mostró a Omayra Sánchez, la niña que conmovió a millones de personas tras quedar atrapada en el lodo y agonizar tres días, antes de fallecer.

También mencionó que el uso de ese contenido fue para brindar una mejor información y demostró su inconformismo frente a los mensajes que le han escrito, pues su propósito fue contar lo sucedido.

“Nea, la verdad, sí me da bastante rabia todo lo que me están diciendo y toda la polémica que se está armando, porque, nea, uno tratando de hacer un contenido diferente, de salirse de la polémica, las peleas, de buscar algo un poco más educativo y para la familia, ¿y también me la van a montar por eso?”, agregó.

Por último, La Liendra manifestó que hasta lo habían tildado de “amarillista” y de querer monetizar con la historia del trágico suceso; sin embargo, aseguró que esa nunca ha sido su intención y que este tipo de contenido no genera la cantidad de dinero que muchos creen.