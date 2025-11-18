Suscribirse

GENTE

La Liendra respondió a las críticas por su documental de Armero: “Me están pidiendo que lo borre”

El creador de contenido se pronunció frente a los mensajes que ha recibido.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

18 de noviembre de 2025, 8:49 p. m.
La Liendra respondió a las críticas por su documental
La Liendra respondió a las críticas por su documental. | Foto: Instagram @la_liendraa

Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, es un creador de contenido que recientemente subió un documental sobre la tragedia de Armero, uno de los desastres naturales que marcó la historia de Colombia y que, con el paso de los años, sigue siendo recordado por los fuertes daños que ocasionó.

La ciudad quedó sepultada luego de que el Volcán del Nevado del Ruiz erupcionara hace 40 años y generara la mayor cantidad de muertes y afectaciones que se han presenciado en el país, por lo que el youtuber paisa, en compañía de su equipo, decidió contar detalles de lo sucedido y realizar grabaciones de audio y video para compartirlo en su canal.

Contexto: La Liendra lanzó dura crítica a los ‘realities’ e hizo comparación con reconocida telenovela colombiana: “Júzguenme si quieren”

La Liendra respondió a las críticas por su documental de Armero

El documental fue publicado en YouTube el pasado 13 de noviembre y, aunque muchos de los comentarios fueron positivos y lo felicitaron por este tipo de contenido, en las últimas horas La Liendra afirmó que ha recibido mensajes que le pedían borrar el video.

Me están funando por el documental de Armero y me están pidiendo que lo borre. Y la verdad, yo sí quiero pedirles la opinión a ustedes, porque lo que menos quiero yo es llegar a faltar al respeto a un lugar o a un tema del cual yo hablé en un documental”, comentó, pidiéndole a sus seguidores le respondieran si había estado mal lo que hizo.

La Liendra respondió a las críticas por su documental.
La Liendra respondió a las críticas por su documental. | Foto: Instagram @la_liendraa

El influencer mencionó que las críticas han sido por usar imágenes muy explícitas, pues en repetidas ocasiones mostró a Omayra Sánchez, la niña que conmovió a millones de personas tras quedar atrapada en el lodo y agonizar tres días, antes de fallecer.

También mencionó que el uso de ese contenido fue para brindar una mejor información y demostró su inconformismo frente a los mensajes que le han escrito, pues su propósito fue contar lo sucedido.

“Nea, la verdad, sí me da bastante rabia todo lo que me están diciendo y toda la polémica que se está armando, porque, nea, uno tratando de hacer un contenido diferente, de salirse de la polémica, las peleas, de buscar algo un poco más educativo y para la familia, ¿y también me la van a montar por eso?”, agregó.

Por último, La Liendra manifestó que hasta lo habían tildado de “amarillista” y de querer monetizar con la historia del trágico suceso; sin embargo, aseguró que esa nunca ha sido su intención y que este tipo de contenido no genera la cantidad de dinero que muchos creen.

“Si ustedes supieran que esos documentales ni plata me dan, créanme que eso no me da ni siquiera la mitad de la mitad de lo que yo me hacía antes cuando peleaba, polémica”, finalizó, agregando que sentía que, al parecer, mucha gente lo quería ver mal, pero él no se iba a desanimar e iba a seguir adelante con el proyecto.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Petro destapó detalle desconocido de cómo aparece en la lista Clinton: el mensaje impactó las redes sociales

2. Se conocen detalles de lo que pasó con los bienes de Mauricio Leal tras su muerte: hubo sorpresa clave

3. Canciller Yolanda Villavicencio firmó acta de cooperación por 150 millones de euros con España

4. Nueva retractación al presidente Petro y a su ministro Benedetti por señalamientos contra el personero de Ocaña

5. Así se habría salvado alias Pescado, del bombardeo de las FF.MM. donde murieron siete adolescentes en Guaviare

LEER MENOS

Noticias relacionadas

La liendraCreador de contenido

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.