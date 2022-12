La razón por la que Lalo Rodríguez no quería grabar ‘Ven, devórame otra vez’, el éxito que lo llevó a la fama

El pasado martes 13 de diciembre la industria de la música se enlutó con la partida del salsero puertorriqueño Ubaldo ‘Lalo’ Rodríguez, quien dejó este mundo a sus 64 años. El intérprete de grandes éxitos como Pero llegaste tú, Aunque lo dudes, Tú no sabes querer, Esta noche dormiré contigo, De vuelta en la trampa y muchos más, estuvo a punto de negarse a cantar la canción por la que sería más conocido a nivel internacional: Ven, devórame otra vez.

Pero, ¿cuál sería la razón por la que el salsero se hubiese negado a grabar la canción? Todo parece indicar que eran sus creencias religiosas, pues según dijo en una entrevista, él asistía a la iglesia y le gustaba hacerse en la primera fila.

En ese sentido, lo extraño era ¿qué tendría que ver una canción con ir a la iglesia?, de acuerdo a lo expresado por el cantante, uno de los versos de la letra no encajaban. Lo peor de todo el asunto era que la frase se repetía en tres ocasiones, esto puso en un conflicto interno al puertorriqueño, porque sabía que a la canción escrita por Palmer Hernández no le iban a cambiar nada.

El verso es el que dice: He mojado mis sábanas blancas recordándote, por lo cual tomó la determinación de decirlo en la canción una sola vez, mientras que la siguiente frase que cantó rezaba: He mojado mis sábanas blancas llorándote.

Así lo manifestó en una entrevista con el medio Un Nuevo Día: “Dije ‘si yo grabo esto así, a mí ningún pastor me va a permitir que pase las primeras escaleras (de la iglesia). Lo más fuerte era que se repetía tres veces”.

En aquella ocasión, el salsero, dio a conocer otro detalle previo de aquella grabación; dado que contó que Julio César Delgado, su productor, era quien le había puesto sobre la mesa, la posibilidad de grabar el sencillo. “Me dijo: ‘Tenemos que activar a la gente, que el nombre tuyo esté en la boca de todo el mundo, de la forma que sea’”, aseguró.

Realmente el boricua se sentía incómodo de cantar dichos versos, pues estaba acostumbrado a unos totalmente diferentes, sobre todo porque estaba en auge el romance en los versos; por lo que llegó a determinar que no grabaría nada y, por el contrario, incluso le planteó a su productor la devolución de lo que ya le habían pagado como anticipo.

Asimismo, continuó diciendo: “Le dije a Julio que le iba a devolver el dinero de adelanto. No podía cantar esto, no me sentía bien. Él se me puso de frente y me dijo: ‘Recoge los audífonos porque de aquí no vas a salir hasta que tú grabes. Eso es lo que quiere mucha gente, es la oportunidad de tu vida’”.

Luego de ello, Ven, devórame otra vez, encabezó las listas de música por más de un año; así que fue logró ser el número uno según la revista Billboard por más de 67 semanas consecutivas. Asimismo, estuvo en el Hot Latin Tracks ocupando el puesto número 10.

Además de ello, ganó el premio a Canción Tropical del Año en la primera edición de los Premios Lo Nuestro en el año 1989.