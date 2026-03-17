‘La última peda tour’ de Grupo Firme arranca y pretende conquistar varios países; Colombia, en la lista

La esperada gira La Última Peda Tour de Grupo Firme comenzó con gran éxito en Los Mochis, Sinaloa, donde la agrupación se presentó en el Estadio de Béisbol de Los Mochis ante 18,500 asistentes, logrando así un lleno total.

El concierto marcó el inicio de una serie de presentaciones que apuntan a consolidarse como uno de los espectáculos más importantes del regional mexicano en la actualidad.

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El recorrido continuó con una noche histórica en Ciudad de Guatemala, donde la banda ofreció más de tres horas de espectáculo completamente sold out en el Estadio Cementos Progreso, reuniendo a 25,000 espectadores.

La presentación destacó por su ambiciosa producción, que incluyó 311 metros cuadrados de pantallas de alta definición, 520 luces robóticas, un ascensor escénico, un escenario con estructura Layher de 20 metros de ancho por 18 metros de fondo, así como un sistema de sonido con 170,000 W RMS de potencia.

La gira también vivió una noche memorable en Managua, Nicaragua, donde la agrupación se presentó ante un estadio completamente lleno en el Estadio Nacional de la Soberanía.

Miles de fanáticos disfrutaron de un espectáculo de impacto en el que el público coreó cada éxito, reafirmando la conexión de la banda con sus seguidores en Centroamérica.

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Tras estos arranques históricos, La Última Peda Tour continúa su recorrido por Latinoamérica con presentaciones en Tegucigalpa, Honduras; San Salvador, El Salvador; San José, Costa Rica; además de próximas fechas en Chile, Bolivia, Colombia y México, llevando su espectáculo de gran formato a miles de seguidores en toda la región.

En Puebla, México, el impacto de la agrupación también se refleja en la rápida respuesta del público: las presentaciones del 6 y 7 de mayo agotaron sus entradas en tan solo dos horas tras salir a la venta.

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Ambos conciertos, con 5,500 asistentes por noche, forman parte de una producción de Ame Concerts en colaboración con Music VIP.

Con una producción de gran formato, repertorios de más de tres horas y miles de fanáticos coreando cada canción, La Última Peda Tour se posiciona como una de las giras más ambiciosas y exitosas del regional mexicano en el circuito latinoamericano.

Hace tres días, la banda publicó en su cuenta oficial de Instagram que ya se encuentran en Nicaragua, y los fanáticos no tardaron en dejar comentarios haciendo evidente la emoción que sienten:

“Esa no, compadre, que me da sed de la malvada”; “Qué chulada”; “Necesito que sea 28 de marzo para ir a verlos, que pasen los días rápidos y lento ese concierto para disfrutarlos al máximo”; “Te amaré por siempre, Grupo Firme”, son algunos de los mensajes de los fans.