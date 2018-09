Viuda de Steve Jobs impulsa solución innovadora de los problemas sociales

La suerte hizo su papel. En 1991 una amiga invitó a Laurene Powell, una bella rubia de notable carisma, a una conferencia de tecnología que supuestamente dictaría Bill Gates. Al llegar, se escabulleron hasta encontrar dos lugares en la primera fila. Y al comenzar el evento, se sorprendieron cuando el hombre sentado a su lado, con quien había charlado unos minutos, se levantó a hablar. No era Gates, sino un desconocido Steve Jobs. En la biografía de Walter Isaacson, Steve Jobs completa la historia: “Mientras esperaba a que me presentaran miré a la derecha y había una mujer hermosa, y comenzamos a hablar”. La invitó a comer, y conversaron por horas en un restaurante de Palo Alto. No se separaron desde ese momento hasta la muerte del cofundador de Apple en 2011, a sus 56 años, víctima de cáncer pancreático.

