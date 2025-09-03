Miss Amazonas reaccionó a críticas por participación en reality de Miss Universe Colombia; tomó decisión: “Está difícil”

La primera temporada de Miss Universe Colombia, reality show del Canal RCN, que busca elegir a las candidatas más destacadas de cada región del país para el certamen, se estrenó el sábado 30 de agosto.

El objetivo principal de esta idea es encontrar a la mujer que representará a Colombia en el reconocido escenario internacional, Miss Universe, donde se corona a la más bella del planeta. Muchos estarán al pendiente de este evento, donde gran parte del mundo posará sus miradas.

Sin embargo, el reality se volvió tendencia en plataformas digitales, debido a algunas de las candidatas que presentaron para representar a sus departamentos. Una de las que más desató comentarios fue Miss Amazonas, quien fue blanco de memes y burlas por lo ocurrido dentro de la competencia.

La joven es una de las aspirantes a Miss Universe Colombia, del Canal RCN. | Foto: Captura Miss Universe Colombia - Canal RCN / Montaje: Semana

Rebeca Castillo no logró escapar de las críticas y señalamientos, precisamente por no cumplir con ciertos estándares y requisitos para asistir a Miss Universe. La joven de 19 años fue foco de burlas, teniendo en cuenta algunas declaraciones que dio.

Sin embargo, tras unos días de haber sido tendencia, Miss Amazonas decidió romper el silencio y hacerle frente a las opiniones, respondiendo a quienes seguían juzgándola por participar de este reality.

La mujer comentó que sentía ‘cringe’ (vergüenza) de que lo veía en la pantalla chica, pues sabía que había cometido varios errores dentro de este proyecto. No obstante, sí afirmó que no era perfecta y nunca buscó reflejar eso.

“Debo decir que no todo el mundo admite sus errores, no todo el mundo admite que se equivocó y yo admito que me equivoqué... Muchas de las cosas que yo he hecho me dan ‘cringe’, me da pena... Algo que yo quiero que ustedes entiendan es que yo no soy miss perfección, nunca voy a ser miss perfección”, aseguró en un video que fue replicado en redes sociales.

Ante el golpe mediático que tuvo, Rebeca Castillo aseguró que había tomado una decisión, ya que se volvería influencer y sacaría provecho a esto que sucedió.

“Me voy a volver una influencer porque algo que he aprendido en este mes y medio es que hay que sacarle provecho a las cosas, y cuando la vida te da limones tienes que hacer limonada, tienes que exprimir la limonada... Si no me quieren por mi físico, que está difícil, quiéranme por mi personalidad, que yo sé que es rara, pero ajá, con ustedes: Rebeca Castillo”, dijo, cerrando entre risas.