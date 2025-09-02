Miss Universe Colombia: La razón por la que la candidata de Amazonas es tendencia en internet

El pasado sábado 30 de agosto se llevó a cabo el estreno de la primera temporada de Miss Universe Colombia, El Reality, un programa del Canal RCN encargado de seleccionar a las mejores aspirantes de cada departamento, con el fin de que se convierta en la representante del país en el evento internacional que selecciona a la mujer más hermosa del mundo, Miss Universe.

Para la edición del año 2025, los tres jurados escogidos por la producción fueron del diseñador Hernán Zajar, y las exrepresentantes de Colombia, Andrea Tovar y Valerie Domínguez.

Estos son los jurados y la presentadora del programa del Canal RCN. | Foto: Captura de Instagram @canalrcn / @missuniversecoloficial / @hzajar / @andreatov

Los criterios que tendrán en cuenta a la hora de evaluar a cada una de las mujeres que se inscribieron en el concurso de belleza, además de sus atributos físicos, serán su conocimiento cultural y habilidades de liderazgo y comunicación.

Por otro lado, contarán con la presencia de Claudia Bahamón, quien estará presentado cada uno de los capítulos y acompañando a las concursantes dentro de las diversas pruebas que tengan que presentar.

La ganadora portará la banda de Colombia el próximo 21 de noviembre en Tailandia, y tendrá en sus manos la tarea de portar la corona oficial del reinado.

La candidata de Amazonas se convirtió en tendencia en las redes sociales

Rebeca Alejandra Castillo Cruz, la representante del departamento del Amazonas, es una de las candidatas que ha generado un mayor número de comentarios, pues incluso, llegó a convertirse en tendencia en internet tras algunas de sus apariciones en pantalla.

La joven estudiante de ciencias políticas, quien actualmente, tiene 19 años de edad, hizo saber que su objetivo del programa es rendir homenaje a las mujeres más valientes de su tierra, pues muchas han tenido vidas complicadas.

Sin embargo, varios usuarios en redes sociales señalaron que la participante no tendría la preparación necesaria para haber llegado a esa fase de la competencia, pues le haría falta entrenamiento y dominio de la pasarela.

“Todas las mujeres somos perfectas, hermosas, con acné, con manchitas. Todas somos preciosas, exactamente como somos, pero me cuesta ver belleza en mí porque, básicamente, toda mi vida me han dicho que estoy fea”, dijo en medio de una de sus entrevistas para el programas.

Además, se pronunció por medio de sus redes sociales y se dirigió a las personas que la han apoyado en medio de la ola de los malos comentarios.