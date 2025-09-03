La popular lotería estadounidense sigue acumulando su premio gordo, que ya está en el top de los más grandes en la historia de Powerball.

El premio mayor se encuentra en 1.4 billones de dólares, para entregar en cuotas anuales por 29 años, y llegando a un valor mayor, ya que también recibirá los intereses de dicho tiempo.

Por su parte, el premio para reclamo inmediato en efectivo está en 634.3 millones de dólares, con los impuestos federales descontados.

El sorteo del miércoles 3 de septiembre de 2025 se realizará a las 22:00 hora local de la costa este.

Los números ganadores del sorteo realizado el lunes 1 de septiembre fueron: 8 - 23 - 25 - 40 - 53 y, la balota roja, 5.

Además, se activó la opción Power Play con un multiplicador de 2X, lo cual permite incrementar los premios menores para quienes hayan adquirido esta modalidad adicional.

Millones de personas juegan esta lotería a diario. | Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

Hubo ganadores de 2 millones de dólares en la modalidad de combinaciones más power play, en Montana y Carolina del norte.

Igualmente, se registraron diez ganadores de 1 millón de dólares en los estados de California, Florida, Nueva York, Minnesota, Massachusetts, Pensilvania, Virginia y dos en Nueva Jersey.

Cada boleto tiene un costo de $2, aunque quienes deseen activar la opción Power Play deben pagar un dólar adicional. Esta modalidad no aplica para el premio mayor, pero sí multiplica los valores de los demás aciertos para tener más oportunidades de ganar.

Es posible jugar estando afuera de Estados Unidos. Para reclamar un premio, se recomienda firmar el boleto en la parte de atrás para que no haya falsificación de identidad.

En caso de resultar ganador de un premio de 1 millón o más, debe acercarse a alguna oficina de Powerball en el estado donde adquirió el boleto. Para premios menores, los puede reclamar en alguna sucursal aliada de la lotería.