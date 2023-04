“Le pongo un poco de perfume”: Madrastra de Gael García vende su ropa interior usada en internet

La actriz, viuda del director José Ángel García y madrastra de Gael García Bernal, Bella De La Vega, reveló en una reciente entrevista con el medio TVNotas que se está haciendo millonaria al vender su ropa interior usada en internet.

La modelo, de 44 años de edad, aseguró, en diálogo con el medio, que desde que abrió una cuenta de OnlyFans por necesidad económica sus negocios han resultado exitosos.

La venta de las prendas íntimas de la viuda del padre de Gael García, incluso con su aroma, inició luego de que los clientes se lo solicitaran: “Yo dije: ah, pues puede ser un brasier bonito con pedrería, y que me dicen: ‘No, no, tanguitas’. Así de plano me lo pidieron, lo analicé y no le vi nada de malo (...) Eso también fue una gran sorpresa para mí, mis seguidores me empezaron a escribir por Instagram y OnlyFans para pedirme que les vendiera mis tanguitas usadas, me ha ido superbién”, le dijo al medio.

Actriz y viuda del director José Ángel García, Bella De La Vega. - Foto: Tomada de Instagram @actrizbelladelavega

De hecho, aseguró que entre los clientes de la actriz se encuentran los más fieles seguidores de Gael García, pues según ella, se sienten cerca del reconocido actor al adquirir una prenda íntima de su madrastra.

“Me da orgullo que me relacionen con una estrella internacional como él y que los fans sientan que con mi ropa usada tienen una cercanía con él. Aunque yo no tuviera tanta relación con Gael, es un hecho que hubo ese vínculo y su papá nos unió en ese momento, así que él sigue siendo parte de lo que fue mi vida, la gente lo sabe y así lo percibe”, manifestó.

Por su parte, Bella De La Vega admite que aunque vende lencería usada, aclaro que la limpia antes de ser enviada: “Son de mi propia marca, las uso por lo menos una vez para complacer a mis fans, ya que ellos las piden así (…) Se puede decir que son seminuevas, hasta les pongo un poco de perfume, aunque solamente un poco para que no se pierda mi aroma”.

También, en la entrevista aprovechó para dar detalles de los países donde mayormente le compran, siendo México uno de ellos, así como clientes de República Dominicana, Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Brasil: “Tengo compradores latinoamericanos que me dicen que les da morbo tener algo usado de la madrastra de Gael García Bernal”.

El proceso de compra inicia a través de redes sociales, una vez “la gente me contacta, me hacen el depósito por la venta de la tanga usada y en ese precio ya viene incluido el costo de envío”, explicó.

Los precios varían entre 8 mil y 10 mil pesos mexicanos (entre $ 2.000.000 y $ 2.500.000, precio que puede llegar a variar), todo depende de la prenda, los adornos y la pedrería que lleve la persona. En promedio, admite, hasta el momento, le han comprado más de 50 prendas en ocho mil pesos mexicanos cada una, lo que suma un total de 400 mil pesos (unos 100.000.000 de pesos colombianos) en un mes.

Bella de la Vega, madrastra de Gael García, vende lencería que usa. - Foto: Tomada de Instagram @actrizbelladelavega

Bad Bunny y el beso con Gael García en película LGBTI

Benito ha vuelto a virar el viento de los rumores y las habladurías con sus declaraciones a la revista Times, donde fue portada y cuyo contenido se dio en español, algo sin precedentes en la historia de la publicación. Allí, el cantante habló sobre variados temas, entre ellos su participación en la cinta Cassandro, que cuenta la historia de un luchador que crea un personaje gay que pone a tambalear todo su entorno machista y guerrero.

En dicha cinta Bad Bunny interpreta a uno de los amantes del protagonista, interpretado por el galardonado actor mexicano Gael García, quien tuvo que enfrentar críticas cuando se dio a conocer su rol, pues muchos exigían que tenía que ser un actor gay el que realizara dicho papel. Sin embargo, él defendió su trabajo diciendo que tiene todas las herramientas para visibilizar la lucha LGBTI, aun siendo heterosexual.

El cantante se besó con Gael García en una película de la comunidad LGBTI. - Foto: Instagram @badbunnypr

El boricua se confesó ante Times y habló sobre cómo había sido besar a un hombre en la película, más siendo uno de los actores latinos más conocidos en todo el mundo, en una producción que promete ser desgarradora y muy polémica, que aún no tiene fecha de estreno ni llega a ninguna plataforma de transmisión streaming como Netflix o Prime Video.

“Estuvo cabrón. Era mi primer beso en una película y fue con un hombre. Cuando me pidieron hacer eso, les dije: Sí, aquí estoy para lo que ustedes quieran. Fue interesante, nunca me sentí incómodo”, declaró el intérprete de Safari para la publicación, dejando claro su comodidad a la hora de hablar sobre temas de diversidad sexual.