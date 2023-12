Letizia enfrenta al público en medio del escándalo: así lució en el cumpleaños de la hermana de Felipe VI. “Familia real la detesta”, dice la prensa

En medio del escándalo que envuelve a la reina de España, Letizia Ortiz, por cuenta de la supuesta infidelidad que vivió estando ya casada con Felipe VI, la monarca se ha dejado ver ante los medios de comunicación como parte de una tensa reunión familiar que congregó a los Borbón en el cumpleaños número 60 de Elena, hermana mayor del rey.

El motivo del encuentro es que la infanta Elena cumplió este miércoles 60 años. Y, tras salir de trabajar de la Fundación Mapfre, situada en el Paseo de Recoletos de Madrid y donde trabaja desde 2008 como directora de proyectos culturales y sociales en el área del Instituto de Acción Social, acudido a un restaurante del centro de la capital española, Pabú, para la celebración.

Los reyes de España reaparecen tras el escándalo de infidelidad que envuelve a Letizia Ortiz (Photo by Carlos Alvarez/GC Images) | Foto: GC Images

A la misma acudieron los reyes Felipe y Letizia, además de sus hijos Felipe y Victoria de Marichalar, sus padres don Juan Carlos y doña Letizia, su hermana la infanta Cristina, sus sobrinos y otros familiares cercanos.

Pero los ojos de los medios y los curiosos que se acercaron al lugar no estuvieron pendientes de Elena, sino de otros integrantes de los Borbón. Por un lado, el rey emérito Juan Carlos, quien no ha ocultado su molestia ante el escándalo de infidelidad que envuelve a Letizia Ortiz, lo que incluso lo ha llevado a sugerir a Felipe VI que les practique a sus hijas pruebas de paternidad para saber sin “son legítimas”.

De otro lado, estaban los propios reyes de España, que llegaron juntos al restaurante, en actitud sonriente y cómplice. Los dos departieron unos minutos con la prensa y también fueron los primeros en abandonar el lugar este miércoles, como si nada pasara y el escándalo y los titulares sensacionalistas no los afectaran.

La presencia de Letizia sorprendió pues es sabida la tensa relación que desde hace años sostiene la esposa de Felipe VI con Sofía, la reina emérita y también con sus cuñadas.

Rey Juan Carlos (Photo by Daniel Perez/Getty Images) | Foto: Getty Images

Es que además Letizia no vive sus mejores días. Pilar Eyre, periodista experta en realeza española, aseguró que la reina se encuentra “devastada” por el escándalo, que estalló tras la publicación del libro Letizia y yo, que recoge el testimonio de Jaime del Burgo, supuesto amante de la reina mientras ella ya estaba casada con Felipe VI.

“En estos momentos la reina Letizia está haciendo penitencia. Está comiendo con su familia política con quien tan mala relación tiene. Esta familia política que la detesta y que le ha hecho la vida imposible estos últimos años”, comentó Pilar Eyre.

Pero, para la también bloguera y youtuber, la presencia de la monarca en esta festividad no ha sido algo espontáneo, sino que tendría una estrategia muy bien elaborada detrás.

La reina emérita Sofía y su hija Elena, que este 20 de diciembre cumplió 60 años. (Photo By Jose Ruiz/Europa Press via Getty Images) | Foto: Europa Press via Getty Images

“Yo creo que ha tenido que agachar la cabeza. Lo que no ha conseguido nadie, lo ha conseguido [Jaime] del Burgo. Que Letizia se convierta en una persona sumisa, que pida disculpas de esta manera, que quiera estar al lado de su familia y que la proteja la familia real, algo que hasta ahora no había necesitado porque estaba en una posición de fuerza y ahora no lo está”, reflexiona Eyre.