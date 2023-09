Lina María Hurtado, Miss Buenaventura, se destapó y reveló si tiene cirugías estéticas en su cuerpo: “Hicieron un milagro conmigo”

Sin embargo, al no ganar en la noche de elección y coronación, muchos seguidores mostraron su descontento con el resultado y aseguraron que la ficha clave para destacar en el certamen mundial era Miss Buenaventura. La candidata agradeció todo el cariño y apoyo que recibió, dejando claro que no estaba mal con la decisión, pues enviaba sus mejores deseos a Camila Avella.

Miss Buenaventura reveló cuáles cirugías se realizó en su cuerpo

“Continuando con el tema físico, en estos días me han estado preguntando que si tengo cirugías o si tengo retoques y obviamente tengo. No tengo tabú con ese tema”, dijo al inicio de su post.

“Tuve la fortuna de contar con un cirujano maravilloso que me hizo una mastopexia, que para los que no saben es un levantamiento de senos, porque los tenía de una forma con la que no me sentía segura, no podía utilizar prendas como esta (un top blanco de tiras)”, agregó.