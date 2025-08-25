Suscribirse

Gente

Llegó la era de Virgo: Mhoni Vidente dice cómo le irá a los signos durante la temporada del 21 de agosto al 20 de septiembre

La famosa astróloga habló de cuáles serán los signos con mayor suerte estos días.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

25 de agosto de 2025, 7:56 p. m.
Mhoni Vidente habló de sucesos que impactarán al mundo en las siguientes semanas.
Mhoni Vidente habló de sucesos que impactarán al mundo en las siguientes semanas | Foto: YouTube Mhoni Vidente

Mhoni vidente es una de las astrólogas más famosas de toda Latinoamérica que a través de su canal oficial de YouTube y su cuenta en Instagram se encarga de publicar los vaticinios que ve que tienen lugar en espacio y tiempo durante el presente año, pero también los horóscopos y predicciones para cada uno de los 12 signos del zodíaco de acuerdo a la temporada o era que se esté viviendo.

Recientemente, la pitonisa publicó un video en su canal de YouTube en donde habló que del 21 de agosto del 20 de septiembre se dará la era de Virgo, la cual, según ella, es la constelación más grande del zodíaco.

La reconocida pitonisa se encargó de asegurar que, durante esta temporada, se vienen para los signos del zodíaco cambios notables y, además, aseguró cuáles de estas casas astrales tendrán mejor suerte y que se puede esperar para ellas durante los próximos días.

Mhoni Vidente comentó lo que veía para Latinoamérica.
Mhoni Vidente comentó lo que veía para Latinoamérica. | Foto: YouTube El Heraldo de México

Predicciones de Mhoni Vidente para los signos en la era de Virgo

De acuerdo con lo mencionado por Mhoni, se ve que esta constelación es la de la Virgen María y, además, afirma que domina a todo el zodíaco. De igual forma, menciona que esta era será influenciada por las cartas del as de oros y el as de espadas.

Contexto: Alarmante predicción de Mhoni Vidente, sobre hecho que impactaría a figura política del mundo: “Lo están acorralando”

Signos del zodíaco con suerte en la era de virgo

Según mencionó la astróloga, son cuatro los signos del zodíaco que tendrán un golpe de suerte durante esta semanas: Capricornio, Tauro, Piscis y cáncer.

De manera más detallada, Mhoni afirma que estas casas astrales tendrán una excelente fortuna y cinco golpes de suerte en cuestiones de juegos de azar y lotería.

Asimismo, mencionó que sus números de la suerte serán el nueve, 20:21. Además, sus colores de la suerte serán el blanco y el negro.

Mhoni Vidente habló sobre lo que sucederá bajo la Era de Virgo.
Mhoni Vidente habló sobre lo que sucederá bajo la Era de Virgo. | Foto: YouTube Mhoni Vidente

A manera de advertencia, la pitonisa aseguró que las personas pertenecientes a estas casas deben mantener una constante prudencia, no hablar en lo posible acerca de sus metas ni logros y, sobre todo, vigilar a las personas que tienen cerca, ya que se puede dar envidia y esto podría frustrar los planes venideros.

Para Mhoni, también es importante que las personas de estos signos sepan que deben utilizar un elemento de protección durante esta era, pues podrían sufrir de embrujos.

Predicciones de la Era del Signo de Virgo #21deagosto #mhonividente #zodiaco

¿Habrá cambios en el mundo durante la era de Virgo?

Moni afirma que durante esta semanas se podrían seguir dando fenómenos naturales como huracanes y sismos, pero también cuestiones políticas como golpes de Estado o cambios de régimen en algunas naciones.

Una de las visiones de Mhonii Vidente es que en el mes de septiembre se registrará uno de los sismos más fuertes en México, revelando así que podría tener una magnitud de 7,1 o 7,7 con el epicentro en Chiapas o Michoacán.

Contexto: Mhoni Vidente vaticinó situación sobre Nicolás Maduro y habló de qué pasaría tras decisión de Estados Unidos: “Faltan días”

De igual forma, predijo que por el Caribe se podría dar un huracán que cruzará Jamaica, las islas vírgenes y Yucatán. Esta predicción, Mhoni la ubica más o menos el próximo 19 o el 21 de septiembre.

En cuestiones políticas, la pitonisa advirtió que Venezuela podría ser el país que enfrente cambios en el régimen y Ecuador también podría tener problemas en el poder.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Qué tiene Donald Trump? Aumenta preocupación por su salud tras impactantes imágenes de su mano

2. Estos son los 5 estados de EE. UU. donde los jubilados no pagan impuestos y pueden ahorrar miles cada año

3. Muere a sus 42 años reconocida actriz que padecía de una enfermedad mortal

4. El servicio Postal de Estados Unidos dejará de entregar miles de paquetes por importante cambio en sus regulaciones

5. Él es el salvadoreño que EE. UU. acusa de pertenecer a la Mara Salvatrucha y que podría ser deportado a Uganda. La familia aboga justicia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Mhoni Vidente

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.