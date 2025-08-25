Llegó la era de Virgo: Mhoni Vidente dice cómo le irá a los signos durante la temporada del 21 de agosto al 20 de septiembre

Mhoni vidente es una de las astrólogas más famosas de toda Latinoamérica que a través de su canal oficial de YouTube y su cuenta en Instagram se encarga de publicar los vaticinios que ve que tienen lugar en espacio y tiempo durante el presente año, pero también los horóscopos y predicciones para cada uno de los 12 signos del zodíaco de acuerdo a la temporada o era que se esté viviendo.

Recientemente, la pitonisa publicó un video en su canal de YouTube en donde habló que del 21 de agosto del 20 de septiembre se dará la era de Virgo, la cual, según ella, es la constelación más grande del zodíaco.

La reconocida pitonisa se encargó de asegurar que, durante esta temporada, se vienen para los signos del zodíaco cambios notables y, además, aseguró cuáles de estas casas astrales tendrán mejor suerte y que se puede esperar para ellas durante los próximos días.

Mhoni Vidente comentó lo que veía para Latinoamérica. | Foto: YouTube El Heraldo de México

Predicciones de Mhoni Vidente para los signos en la era de Virgo

De acuerdo con lo mencionado por Mhoni, se ve que esta constelación es la de la Virgen María y, además, afirma que domina a todo el zodíaco. De igual forma, menciona que esta era será influenciada por las cartas del as de oros y el as de espadas.

Signos del zodíaco con suerte en la era de virgo

Según mencionó la astróloga, son cuatro los signos del zodíaco que tendrán un golpe de suerte durante esta semanas: Capricornio, Tauro, Piscis y cáncer.

De manera más detallada, Mhoni afirma que estas casas astrales tendrán una excelente fortuna y cinco golpes de suerte en cuestiones de juegos de azar y lotería.

Asimismo, mencionó que sus números de la suerte serán el nueve, 20:21. Además, sus colores de la suerte serán el blanco y el negro.

Mhoni Vidente habló sobre lo que sucederá bajo la Era de Virgo. | Foto: YouTube Mhoni Vidente

A manera de advertencia, la pitonisa aseguró que las personas pertenecientes a estas casas deben mantener una constante prudencia, no hablar en lo posible acerca de sus metas ni logros y, sobre todo, vigilar a las personas que tienen cerca, ya que se puede dar envidia y esto podría frustrar los planes venideros.

Para Mhoni, también es importante que las personas de estos signos sepan que deben utilizar un elemento de protección durante esta era, pues podrían sufrir de embrujos.

¿Habrá cambios en el mundo durante la era de Virgo?

Moni afirma que durante esta semanas se podrían seguir dando fenómenos naturales como huracanes y sismos, pero también cuestiones políticas como golpes de Estado o cambios de régimen en algunas naciones.

Una de las visiones de Mhonii Vidente es que en el mes de septiembre se registrará uno de los sismos más fuertes en México, revelando así que podría tener una magnitud de 7,1 o 7,7 con el epicentro en Chiapas o Michoacán.

De igual forma, predijo que por el Caribe se podría dar un huracán que cruzará Jamaica, las islas vírgenes y Yucatán. Esta predicción, Mhoni la ubica más o menos el próximo 19 o el 21 de septiembre.