Los exigentes requisitos que deben cumplir las participantes de Miss Universo 2025

El próximo viernes 21 de noviembre, todas las miradas estarán puestas en Tailandia, donde se celebrará la edición número 74 de Miss Universe, el concurso de belleza más reconocido del mundo.

La cita principal se dará en Bangkok, ciudad que tendrá a 130 candidatas de distintos países, entre ellas la colombiana Vanessa Pulgarín, que fue coronada como la representante del país, en la ciudad de Bogotá el pasado 28 de septiembre.

De acuerdo con la organización de Miss Universo, las actividades oficiales de este certamen comenzaron el 2 de noviembre, fecha en la que las representantes de las naciones llegaron al país asiático.

Aunque desde un principio se sabía que Tailandia sería la sede, conforme fueron pasando los días se confirmó que el certamen tendría su agenda en tres puntos clave: Bagkok, Phuket y Pattaya, ciudades que han recibido a las candidatas en los diferentes eventos previos a la gran final.

Requisitos que deben cumplir las participantes a Miss Universe

Para este certamen reconocido a nivel mundial, el primer requisito es que cada una de las concursantes sea reconocida legalmente como mujer en su país de origen.

Con esta regla, es permitida la participación de mujeres transgénero, desde que su documentación oficial las identifique como tal.

En el reglamento del certamen, si bien no hay límite de edad para las participantes, si es requisito que las mujeres cumplan la mayoría de edad y estén por encima de los 18 años.

En los certámenes de belleza, se conoce que hay princesas, virreina y la representante oficial. Para Miss Universe, la mujer que participe debe ser obligatoriamente la ganadora oficial del certamen.

En caso de no poder representar a la nación por problemas, podría participar la primera finalista o suplente, pero también sería posible nombrar directamente a otra concursante.

De igual forma, las mujeres deben si o si tener la nacionalidad del país que representan y confirmar que residen en dicha nación.

Si bien antes no se permitía la participación de mujeres unidas en matrimonio o con hijos, esta regla fue eliminada para el año 2023, por lo que ahora, las candidatas que sean madres estén casadas o incluso divorciadas, tienen pleno derecho a participar.

Vale la pena resaltar que The Miss Universe Organization no tiene restricción alguna que impida la participación de candidatas que tengan cirugías plásticas, tratamientos cosméticos o cualquier tipo de mejora estética.