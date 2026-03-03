Los números de Walter Mercado para ganar el premio gordo de la lotería el 4 de marzo

Pese a que falleció en el año 2019, Walter Mercado continúa siendo una de las figuras más importante para quienes buscan una guía en las energías del universo.

Es por esto que, por medio del portal El Herald de México, sus familiares comparten información de los escritos que dejó en su poder y actualizan a sus seguidores.

Para el miércoles 4 de marzo destaparon el horóscopo en compañía de algunas recomendaciones y los números de la suerte para incrementar las posibilidades de llevarse millonarios premios en juegos de azar como chances y loterías.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Antes de elegir, conviene analizar con calma qué alternativa ofrece verdadera paz y estabilidad. La armonía emocional debe estar por encima de todo.

Números de la suerte: 28, 3, 15.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

En el amor, la clave será no forzar situaciones y permitir que todo fluya con naturalidad.

Números de la suerte: 28, 6, 42.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La comunicación será su mejor herramienta y podría vivir momentos agradables, incluso al realizar compras o actividades artísticas.

Números de la suerte: 6, 11, 17.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Un presupuesto organizado podría marcar la diferencia. En el amor, la comunicación fluye mejor que nunca.

Números de la suerte: 47, 15, 4.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Su estado de ánimo podría verse afectado por tensiones familiares, por lo que escuchar consejos externos será de gran ayuda.

Números de la suerte: 45, 1, 7.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Nuevos contactos profesionales podrían abrir puertas importantes. El romance también podría sorprender.

Números de la suerte: 28, 2, 17.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El descanso y la meditación serán esenciales para mantener el equilibrio físico y emocional. Organizar prioridades permitirá enfrentar los problemas con serenidad.

Números de la suerte: 50, 12, 43.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La sensibilidad estará a flor de piel, pero también su magnetismo personal. Es un día favorable para fortalecer amistades y contactos que podrían traer buenas noticias.

Números de la suerte: 9, 25, 7.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tras semanas de esfuerzo, llega el momento de reorganizar pensamientos y recuperar energías. Conviene evitar involucrarse en conflictos ajenos.

Números de la suerte: 23, 9, 13.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La vida social cobra protagonismo y podrían surgir propuestas interesantes. Las relaciones afectivas se fortalecen y personas apoyarán proyectos futuros.

Números de la suerte: 47, 4, 30.

Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La recomendación es permitir que todo fluya sin forzar situaciones. La paciencia será clave ante asuntos familiares que requieren adaptación.

Números de la suerte: 15, 30, 10.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Se expande su círculo social y logra causar una excelente impresión. Es preferible dejar que los acontecimientos avancen sin precipitarse.

Números de la suerte: 8, 27, 39.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.