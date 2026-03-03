Gente

Los números de Walter Mercado para ganar el premio gordo de la lotería el 4 de marzo

Estas son las cifras que lo llevarían a ganar millones de pesos en sorteos de juegos de azar.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

3 de marzo de 2026, 5:25 p. m.
Walter Mercado y sus números afortunados en los próximos sorteos de loterías
Walter Mercado y sus números afortunados en los próximos sorteos de loterías Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Pese a que falleció en el año 2019, Walter Mercado continúa siendo una de las figuras más importante para quienes buscan una guía en las energías del universo.

Es por esto que, por medio del portal El Herald de México, sus familiares comparten información de los escritos que dejó en su poder y actualizan a sus seguidores.

Para el miércoles 4 de marzo destaparon el horóscopo en compañía de algunas recomendaciones y los números de la suerte para incrementar las posibilidades de llevarse millonarios premios en juegos de azar como chances y loterías.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería.
Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Antes de elegir, conviene analizar con calma qué alternativa ofrece verdadera paz y estabilidad. La armonía emocional debe estar por encima de todo.

Gente

Willie Colón: así será el último adiós a la leyenda de la salsa

Gente

Yina Calderón se fue en contra de Juanda Caribe tras fuertes polémicas en ‘La casa de los famosos’

Gente

¿Quentin Tarantino murió? Esta es la verdad de la noticia que salió a la luz

Gente

Arcángel confirmó concierto en Colombia con su tour ‘La 8va Maravilla’: fecha, precios, boletas y más

Gente

Edén Muñoz confesó que tuvo que internarse tras muerte de Yeison Jiménez: “Levanté la mano y pedí ayuda”

Gente

Ex de Alejandro Sanz, Candela Márquez, estaría furiosa por el amorío del cantante con Stephanie Cayo

Gente

Habrían captado a hermana de Karol G en medio de polémica familiar; salió a la luz inesperada foto luego de días de silencio

Gente

Estos números lo harían ganar millonarios premios en la lotería el 3 de marzo, según Walter Mercado

Gente

Millonario premio para el 2 de marzo: números con los que ganaría la lotería, según Walter Mercado

Gente

Números de la suerte de Walter Mercado para este domingo, 1 de marzo: predicciones para todos los signos

Números de la suerte: 28, 3, 15.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

En el amor, la clave será no forzar situaciones y permitir que todo fluya con naturalidad.

Números de la suerte: 28, 6, 42.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La comunicación será su mejor herramienta y podría vivir momentos agradables, incluso al realizar compras o actividades artísticas.

Números de la suerte: 6, 11, 17.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Un presupuesto organizado podría marcar la diferencia. En el amor, la comunicación fluye mejor que nunca.

Números de la suerte: 47, 15, 4.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Su estado de ánimo podría verse afectado por tensiones familiares, por lo que escuchar consejos externos será de gran ayuda.

Números de la suerte: 45, 1, 7.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Nuevos contactos profesionales podrían abrir puertas importantes. El romance también podría sorprender.

Números de la suerte: 28, 2, 17.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado.
Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El descanso y la meditación serán esenciales para mantener el equilibrio físico y emocional. Organizar prioridades permitirá enfrentar los problemas con serenidad.

Números de la suerte: 50, 12, 43.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La sensibilidad estará a flor de piel, pero también su magnetismo personal. Es un día favorable para fortalecer amistades y contactos que podrían traer buenas noticias.

Números de la suerte: 9, 25, 7.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tras semanas de esfuerzo, llega el momento de reorganizar pensamientos y recuperar energías. Conviene evitar involucrarse en conflictos ajenos.

Números de la suerte: 23, 9, 13.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La vida social cobra protagonismo y podrían surgir propuestas interesantes. Las relaciones afectivas se fortalecen y personas apoyarán proyectos futuros.

Números de la suerte: 47, 4, 30.

Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente.
Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La recomendación es permitir que todo fluya sin forzar situaciones. La paciencia será clave ante asuntos familiares que requieren adaptación.

Números de la suerte: 15, 30, 10.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Se expande su círculo social y logra causar una excelente impresión. Es preferible dejar que los acontecimientos avancen sin precipitarse.

Números de la suerte: 8, 27, 39.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

Más de Gente

Willie Colón

Willie Colón: así será el último adiós a la leyenda de la salsa

Yina Calderón habló de la polémica de Juanda Caribe en 'La casa de los famosos Colombia'.

Yina Calderón se fue en contra de Juanda Caribe tras fuertes polémicas en ‘La casa de los famosos’

LOS ANGELES, CA - JUNE 22: Quentin Tarantino is seen outside Jimmy Kimmel Live on June 22, 2021 in Los Angeles, California. (Photo by JOCE/Bauer-Griffin/GC Images)

¿Quentin Tarantino murió? Esta es la verdad de la noticia que salió a la luz

Concierto de Arcangel en Colombia: estará en Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla

Arcángel confirmó concierto en Colombia con su tour ‘La 8va Maravilla’: fecha, precios, boletas y más

Edén Muñoz y la colaboración que no pudo ser con Yeison Jiménez

Edén Muñoz confesó que tuvo que internarse tras muerte de Yeison Jiménez: “Levanté la mano y pedí ayuda”

Candela Márquez soltó pista sobre si realmente terminó su relación con el cantante Alejandro Sanz.

Ex de Alejandro Sanz, Candela Márquez, estaría furiosa por el amorío del cantante con Stephanie Cayo

Verónica Giraldo Foto: Instagram @verogiraldonavarro

Habrían captado a hermana de Karol G en medio de polémica familiar; salió a la luz inesperada foto luego de días de silencio

Falleció Lucía, madre de Jorge Alfredo Vargas.

⁠Jorge Alfredo Vargas retomó su vida tras la partida de su madre y dejó mensaje: “Ayudan a aliviar el dolor del alma”

Eider Ortiz, cantante de música popular.

Cantante de música popular denunció intento de robo; se salvó de ser secuestrado en una carretera: “Decidimos no parar”

Noticias Destacadas