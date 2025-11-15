Suscribirse

Los signos con más suerte en dinero este fin de semana, del 15 al 17 de noviembre

Habrá cambios y situaciones que impulsarán el ámbito económico de algunas personas.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

15 de noviembre de 2025, 12:20 p. m.
Signos del zodiaco que recibirán dinero.
Signos del zodiaco que recibirán dinero. | Foto: Getty Images

Noviembre sigue avanzando con paso firme y un nuevo fin de semana llegó. Muchas personas se preguntan por su destino, su suerte y un giro en la realidad, buscando alternativas para cambiar su momento actual.

El Heraldo de México, basándose en los designios de Mhoni Vidente, compartió cuáles serían los signos del zodiaco que tendrían sorpresas económicas y verían llegar dinero en este fin de semana.

De acuerdo con lo mencionado en el portal, la pitonisa hizo una lectura general por el horóscopo, entregando a cada grupo su mensaje y recomendación para estos días. Sin embargo, sí fue clara en quiénes serían los que verían suerte en la parte de dinero de su vida.

De hecho, soltó los números que acompañarán a cada signo, permitiendo que le apuesten a los sorteos de lotería, juegos de azar o actividades de este tipo. Sus recomendaciones fueron puntuales, dejando en el aire estas sorpresas.

Signos que tendrán golpe de suerte del 15 al 17 de noviembre

Aries:

Será un fin de semana para energías alineadas, pues se dará el cierre de contratos y nuevos acuerdos profesionales. Los números de la suerte de estos días serán el 00, 15, 78.

Leo:

Este fin de semana será de éxito y abundancia, pues llegará un dinero extra por medio de un sorteo de lotería o juego de azar. Los números de la suerte serán el 06, 17, 55.

Signos del zodiaco que podrían ganar la lotería en la primera mitad de agosto de 2025, según la IA
Signos del zodiaco que podrían ganar dinero en noviembre | Foto: Getty Images

Libra:

Este lapso de tiempo será inesperado, pues tendrá una sorpresa económica y surgirían nuevas propuestas. Los números de suerte son el 03, 27, 65.

Sagitario:

Las energías del dinero se harán presentes en la realidad y se atraerá riqueza por montón. El golpe de suerte viene con los números 09, 23, 58.

Noviembre, bajo la Era de Escorpio, seguirá dando de qué hablar en el ámbito astrológico, pues es uno de los tiempos de cierres, de nuevos inicios y de cambios de raíz.

