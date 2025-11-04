Los 5 signos del zodiaco que tendrían más suerte en noviembre, según Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es actualmente una de las figuras de la astrología con mayor credibilidad en el mundo de la astrología, pues a lo largo de los últimos años ha acertado en varias de sus predicciones y ha generado una conexión con millones de personas que siguen su contenido y se identifican con la información que comparte.

Es por esto que, de manera recurrente, se pronuncia a través de sus redes sociales y la sección de entretenimiento de El Heraldo, en donde da algunos consejos, recomendaciones e indicaciones para cada uno de los signos del zodiaco.

En este caso, la vidente compartió los 5 signos del zodiaco occidental que tendrían más suerte en el mes abril.

Capricornio: suerte, dinero y renovación espiritual

Según Mhoni, Capricornio estará guiado por la carta de la Estrella y el As de Oros, lo que anuncia una etapa de gran suerte en el dinero, los negocios y los viajes. El signo se está reinventando y dejando atrás pensamientos negativos del pasado.

La vidente recomendó a los capricornianos no engancharse con conflictos ni con personas que busquen pleito: “Tienen que calmarse, no seguir discusiones que no valen la pena”, señaló.

Mhoni Vidente habló de lo que pasaría en los siguientes días. | Foto: YouTube El Heraldo de México

Piscis: crecimiento y estabilidad espiritual

Otro de los signos con doble suerte es Piscis, descrito por Mhoni como “el místico que puede hablar con Dios”. Este mes, los piscianos vivirán una etapa de crecimiento, estabilidad y logros materiales, que pueden incluir la compra de una casa, un auto o la posibilidad de viajar. Su conexión espiritual estará más fuerte que nunca.

Géminis: dinero extra y claridad mental

Para Géminis, la astróloga pronosticó mucha suerte en el dinero y oportunidades de viaje. Sin embargo, también les recomendó cuidar su salud emocional, ya que suelen sufrir de ansiedad y falta de concentración. “Es importante que tengan su mentalidad clara para aprovechar las bendiciones que vienen”, dijo Mhoni, quien además resaltó su elegancia, pasión y carácter humanista.

Mhoni Vidente habló de lo que sucederá | Foto: YouTube Unicable

Libra y Escorpión: riqueza y bienestar