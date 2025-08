Luis Gerardo Méndez, actor de Mentiras, habló en SEMANA sobre el éxito de la serie y lo que viene para los fans: “Nos emociona mucho”

“Cuando salimos a vender esta serie a todas las plataformas, todas me decían que no, porque aseguraban que los musicales no funcionan. Por eso ha sido tan bonito cerrar este círculo así, reafirmando tu intuición. Los algoritmos y las métricas ayudan, pero no lo son todo; hay que saber interpretarlas bien y correr riesgos”, explicó el actor.