Maía enternece las redes al mostrar tierno video con su pequeña hija

La cantante colombiana se convirtió en mamá en abril de este 2022 y no sale de la dicha, siempre aprovecha la oportunidad de subir contenido en compañía de la pequeña.

Maía es considerada una de las cantantes colombianas con una de las voces más potentes. Muchos la recuerdan por éxitos como “Niña bonita”, la cual se popularizó también gracias a la telenovela venezolana “Mi gorda bella” o “Ingenuidad” que hizo parte de la banda sonora de “La ex”. Esta artista es oriunda de Puerto Colombia, Atlántico y le ha dado la vuelta al mundo con su música.

Este año le sonrió a la intérprete de “Candela”. La cantante se convirtió en mamá en abril de 2022 y no sale de la dicha. Desde que le avisaron que estaba embarazada no dudó en compartir ni un solo momento de su etapa con sus más de 500 mil seguidores. Incluso, cuando la pequeña Magdalena llegó al mundo, en cuanto tuvo la oportunidad, la dio a conocer a sus fans en sus redes sociales.

“Es un amor tan profundo que mi corazón no conocía”, escribió la barranquillera de 40 años en la publicación de un video, cuando la bebé aún estaba en su vientre.

Mamá primeriza

La alegría que siente por la llegada de su bebé es inmensa. Por eso trata de mantener constantemente actualizados a sus seguidores de los pormenores de su pequeña. En las redes sociales ha venido mostrando su proceso como mamá y hace poco hizo una tierna publicación que enterneció a sus fanáticos.

Como todas y todos saben, no es nada fácil mantener quieto a un niño, por eso los padres deben buscar la manera de entretenerlos antes de que empiecen con algún berrinche o pataleta. Pues bien, Maía supo cómo jugársela y compartió con sus seguidores lo que debe hacer para poder distraer a su bebé Magdalena.

La cantante se dejó ver mientras jugaba con su hija en la cocina. La pequeña se encuentra sentada mientras la bebé se queda embebecida viendo a su mamá. “Todo lo que uno hace pa’ distraer a Magdalena con tal de no recurrir a la radio o la televisión”, dijo la artista.

Los seguidores de la artista quedaron enternecidos y enamorados con la publicación y no dudaron en reaccionar al video. Y es que más de uno se sintió identificado con lo que hizo Maía, pues en muchas ocasiones prefieren recurrir a métodos tradicionales antes de que los niños queden pegados a alguna pantalla o aparato tecnológico.

Algunos de los usuarios consideraron que Maía estaba dando un gran ejemplo por la paciencia y ternura con la que estaba distrayendo a su bebé. “Te ves muy bien como mamá” “Qué gran ejemplo estás dando”. “La risa más hermosa”, son algunos de los comentarios que recibió el video de la cantante.

La peculiar forma de celebrar su primer mes

Cuando la bebé cumplió un mes de nacida, Maía lo celebró de una manera muy peculiar que cautivó a la comunidad digital, la cual no dudó en reaccionar: “Feliz primer mes Maddie y Maía, ¡lo más hermoso del mundo! No hay trasnocho con más sentido que este. Con más propósito y satisfacción”. “¡Felicidades, Maía! Esa es la mejor experiencia que una mujer puede vivir, que Dios derrame lluvia de bendiciones sobre Magdalena y sobre sus padres felicidades”. “Me hiciste llorar. Qué hermosa canción, que linda inspiración para tu vida”. “Ese amor jamás se acaba y no deja de llenarnos de alegrías”, fueron algunos de los comentarios que recibió la colombiana a través de su Instagram de madres que, como ella, se sintieron identificadas.

Sin dudas, ahora la cantante porteña se ha convertido en toda una celebridad en temas de maternidad.

“Esa es la magia que mi Maddie (Magdalena) me hace sentir desde que estaba en mi panza”, compartió la artista.