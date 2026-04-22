El argentino Luis Brandoni, multifacético actor de teatro, cine y televisión, falleció el domingo a los 86 años y sus restos son velados con honores desde el mediodía de este lunes en la Legislatura de Buenos Aires.

Murió actor de ‘El Chavo del 8’, a los 85 años; luto en la televisión humorística

“Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional”, expresó en X su productor y amigo Carlos Rottemberg desde su cuenta Multiteatro.

Brandoni había sufrido un accidente doméstico que le provocó un hematoma en la cabeza y estaba hospitalizado en la capital argentina desde el 11 de abril pasado.

Hasta ese momento protagonizaba la obra de teatro Quién es quién junto a otra figura de la escena nacional, Soledad Silveyra.

“Sos el último de los grandes en irse. Siempre con tu recuerdo. Día muy triste para la cultura”, lo despidió Silveyra en X.

Marcela Mar despidió a Luis Brandoni

Una de las que le dijo adiós fue Marcela Mar, actriz colombiana, quien utilizó su cuenta de la red social para hacer una publicación relacionada con la noticia.

La protagonista de Pura sangre compartió una postal del argentino, exaltando su papel en la industria y el legado que dejó en la pantalla chica y el cine.

“Adiós al gran #luisbrandoni. Aquí uno de tantos magníficos momentos que nos dio en el cine y la TV“, escribió, agregando un clip donde se ve al famoso a blanco y negro, bastante joven y con un resumen de su trayectoria.

Varios usuarios reaccionaron al post, mencionando lo tristes que estaban por la partida de esta figura de la actuación en Argentina.

Brandoni brilló en teatro con obras inolvidables que estuvieron varias temporadas en cartel, como Conversaciones con mamá (2012) y Parque Lezama (2013-2016). La reciente versión cinematográfica de esta obra, dirigida por su amigo Juan José Campanella, fue su última película, estrenada en febrero.

En televisión protagonizó éxitos y uno de sus últimos trabajos fue la miniserie argentina Nada, en la que trabajó con el estadounidense Robert De Niro, una comedia dramática que estrenó la plataforma Disney+ en 2023.

Su trabajo como actor alternó con un fuerte compromiso político como militante de la Unión Cívica Radical (UCR), cuyos ideales abrazó desde su juventud.

*Con información de AFP