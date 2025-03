Mauricio Figueroa se despidió de Melissa Gate; rompieron en llanto en ‘La casa de los famosos’

El reconocido actor Mauricio Figueroa es una de las estrellas que ha recibido más apoyo por parte del público que vota a través de la página oficial de La casa de los famosos Colombia, pues muchos han conectado con su forma de ser y se han encariñado con el hombre que saltó a la fama al participar en importantes producciones como Francisco, el matemático, Escobar, el patrón del mal, Loquito por ti y La venganza de Analia.

Sin embargo, en las últimas semanas, a través de las cámaras ha manifestado su deseo por poder salir del programa, pues se siente cansado, quiere regresar a su lugar de residencia y tiene algunos problemas de salud que no le permite sentirse cómodo.

El actor quiere irse de La casa de los famosos. | Foto: Captura de pantalla Canal RCN

No obstante, debido al contrato que firmaron cada uno de los participantes, no puede irse por su voluntad, sino que debe esperar a ser eliminado por los colombianos, si es que no quiere pagar ningún tipo de multa o sanción al canal.

En medio de una reciente conversación con Melissa Gate, Mauricio reveló nuevamente que se siente exhausto del formato y espera ser eliminado en la noche el domingo.

“Don Mauricio, la verdad, muy berraco usted porque esto es muy duro, estar acá no es fácil y no solo para usted, creo que para muchos, para mí, por ejemplo, para mí. Usted no sabe para mí el personaje todo lo que me ha costado, pero también, todo lo que me ha dado”, dijo Melissa Gate.

Melissa Gate es una de las grandes amigas que Mauricio Figueroa hizo en La casa de los famosos. | Foto: Canal RCN - La casa de los famosos Colombia

Por otro lado, Mauricio Figueroa afirmó: “He tratado de ponerme en paz con todos en la casa, hasta con las personas que menos quiero, y, sin embargo, recibo como esa misma actitud y esa grosería, y tengo mi parcero que es ‘El Jefe’ que me ha ayudado mucho. Le siento confianza a él, él es como un hijo, es como un amigo”.

Añadió: “Cuando me vaya me van a hacer falta, usted me va a hacer falta porque no voy a tener a quien odiar con amor. Sé que son la mayoría, pero hay gente con la que no he podido. Quiero que no peleen, quiero que se quieran y quiero que haya armonía”.

@canalrcn ¡Amigos en las buenas y en las peores! 🥹❤️‍🩹 Don Mauricio sigue encontrando un apoyo en Melissa Gate y se desahogó con ella sobre sus sentimientos en LaCasaDeLosFamososCol. 💔 Descubramos todo lo que sucede en #LaCasaDeLosFamososCol2 descargando GRATIS la App📲 ♬ sonido original - CanalRCN

Ante esto, la famosa creadora de contenido le mencionó que era mejor que saliera del programa, pues los problemas e inconvenientes entre los participantes, no iban a terminar.