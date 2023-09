“Me mataron”: el misterioso mensaje que publicó el cantante Tirso Duarte antes de su fallecimiento, producto de una golpiza en Tumaco

Sobre el ataque contra Tirso, conocido como el “rey de la timba”, no hay mayores detalles. El artista fue encontrado el viernes en la mañana por uniformados de la Policía de Tumaco con heridas de arma blanca y varios golpes en su cabeza. Posteriormente, fue llevado al Hospital Divino Niño de ese municipio.

El misterioso mensaje

“Me mataron, pero no me morí, jajajajajajajaja. No lloren que sigo aquí y la sapa que dijo eso ya se va de la ciudad. Lo mandé a sacar de Tumaco para que siga vivo, aunque los muchachos están alterados, qué miedo, jajajajajaja. Ando por el +57 3144097955, saludos del comandante TIRSO DUARTE, el ángel negro, el master de la pinga jajajajajajaja”, escribió el cantante.