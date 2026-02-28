Gente

Medellín canta por Yeison Jiménez: el homenaje que nadie quiere perderse

Tras su trágica muerte, La Macarena se llena de música, recuerdos y emoción para despedir al ídolo popular.

Redacción Semana
28 de febrero de 2026, 12:58 p. m.
Fanáticos y artistas se preparan para recordar a Yeison Jiménez en La Macarena, una noche cargada de emoción y música popular.
Fanáticos y artistas se preparan para recordar a Yeison Jiménez en La Macarena, una noche cargada de emoción y música popular.

Medellín se prepara para una noche de nostalgia y música popular con un homenaje a Yeison Jiménez, recordando su legado tras su inesperada partida.

¿Quiere conocer el mural de Yeison Jiménez? Ubicación exacta y rutas para llegar en Bogotá

En La Macarena se prende la nostalgia: Medellín le rinde homenaje a Yeison Jiménez

Este sábado 28 de febrero, el ambiente del Centro de Eventos La Macarena en Medellín se perfila para ser uno de esos lugares donde la música popular se siente en la piel y en el alma.

Lo que en un principio iba a ser el Festival del Guaro, con Yeison Jiménez como cabeza de cartel junto a otros artistas, terminó transformándose en algo mucho más emotivo: un homenaje al cantante que se fue demasiado pronto y dejó al género con un vacío enorme.

La historia de este evento es tan rara como triste. El concierto venía desde finales de 2025 con todo listo para una fiesta del guaro y la música.

Pero el 10 de enero de 2026, Yeison y cinco personas de su equipo murieron en un accidente aéreo cuando se dirigían a Medellín para un show.

Esa noticia no solo paralizó a sus fanáticos, sino que puso en pausa toda la escena musical popular colombiana.

Entonces los organizadores no se quedaron quietos y, en lugar de cancelar, decidieron honrarlo.

Llevarán a Medellín el mismo montaje del homenaje que se hizo en el estadio El Campín, en Bogotá, con la bendición de la familia de Yeison.

Y la verdad, la decisión tiene sentido si se piensa en cómo el manzanareño se ganó el cariño de la gente desde abajo, con humildad, sin tarima que lo apantallara más que su voz y sus letras.

Será una noche donde artistas como Luis Alfonso, Jhonny Rivera, Nelson Velásquez, Jean Carlos Centeno y Andrés Franco “El Agropecuario” reinterpretarán sus shows con un toque extra: cada quien hará algo especial para recordar a Yeison y su legado.

Incluso la propia banda del artista subirá a tarima en un momento que, seguro, será de esos que se sienten con el corazón en la boca.

Este concierto no es solo un evento, es la despedida colectiva que Medellín, ciudad donde Yeison vivió, hizo amistades y creció como artista, se merece.

No es una fiesta ni una simple presentación: es amor en forma de notas musicales.

Los artistas invitados animan el homenaje a Yeison Jiménez, prometiendo emoción y recuerdos inolvidables para sus fans.
Los artistas invitados animan el homenaje a Yeison Jiménez, prometiendo emoción y recuerdos inolvidables para sus fans.

El homenaje a Yeison Jiménez arranca a las 6:00 p. m. en el Centro de Eventos La Macarena, Medellín

Las puertas del evento abren desde las 4:00 p. m. y la música arranca oficialmente a las 6:00 p. m. con el primero de los artistas en escena.

Todo se extenderá hasta pasada la medianoche, y los organizadores recomiendan llegar temprano para vivir la velada sin prisas.

Más allá de boletos o logística, lo que este homenaje promete es algo difícil de cuantificar, pues será un espacio para sentir, llorar, cantar y recordar a alguien que, aunque ya no está, sigue muy presente.

