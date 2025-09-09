Mhoni Vidente deja en alerta a fanáticos con predicción sobre Nodal y Ángela Aguilar

Para el mes de mayo del año 2024, Christian Nodal y Ángela Aguilar, una de las parejas más controversiales en la industria de la farándula global, iniciaron su romance, luego de que al cantante de música regional mexicana se le levantaran versiones de una supuesta infidelidad hacia su entonces pareja, Cazzu, con la hija de la dinastía Aguilar.

Desde que esta relación se dio a conocer, ha sido objeto de varios comentarios y señalamientos por parte de quienes siguen esta relación de cerca y de algunos haters.

El videoclip de la canción recopila varios de los momentos más importantes que han vivido juntos. | Foto: Captura de pantalla YouTube / Ángela Aguilar Oficial

Además de los anteriores, esta relación también ha sido tema de conversación de famosos astrólogos, como la reconocida pitonisa Mhoni Vidente, quien recientemente fue consultada por la pareja, sobre todo por el mexicano, ya que en las últimas semanas se ha dicho que tienen una delicada crisis financiera.

Incluso, se ha mencionado en redes que el hombre tendría tantos problemas económicos que estaría enfrentando complicaciones para responder por su hija Inti, hija que nació fruto de su amor con la cantante argentina Cazzu.

Mhoni Vidente habló de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Recientemente, en la consulta que le hicieron a la vidente, Mhoni habló y dejó ver que aunque Nodal sí tiene algunos líos económicos, no es cierto que esté en total bancarrota.

“No tiene tanto dinero como la gente piensa... No está haciendo tantos conciertos como todos creen”, dijo la astróloga.

Christian Nodal y Ángela Aguilar disfrutan de su luna de miel y compartieron románticas fotos en sus redes sociales. | Foto: Tomada de Instagram @nodal

Según mencionó Mhoni Vidente, el futuro de la relación de ambos artistas se ve comprometedor y no se vislumbra, por ahora ni a largos plazo, una posible separación.

De acuerdo con lo que dijo, Nodal y Aguilar seguirán estando juntos para “seguir dando show”, pues su unión como pareja, aunque disgusta a muchos, también sigue dando de qué hablar en las redes.

Mhoni Vidente vaticinó posible embarazo para Ángela Aguilar

Para el mes de enero de este año, la famosa vidente dio algunas predicciones para esta controversial pareja y, entre ellas, vio la llegada de una nueva vida, un posible embarazo en este año 2025 que aún no acaba.

“¿Qué viene para los famosos? Ay, pues mucho embarazo. Ángela Aguilar y Christian Nodal van a ser papás en el 2025 de un niño precioso, que nacerá más o menos el día 8 de agosto o 9 de septiembre", dijo.