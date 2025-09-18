Suscribirse

Mhoni Vidente dice cuáles son los cuatro signos que serán beneficiados por el eclipse solar del 21 de septiembre

Este fenómeno astronómico está por llegar y la vidente no olvidó sus predicciones.

Redacción Semana
18 de septiembre de 2025, 4:40 p. m.
Descubra si podrá ver esta maravilla desde Colombia.
Con el paso de los años, Mhoni Vidente se ha convertido en una de las astrólogas más reconocidas en el mundo. La vidente ha ganado tal reconocimiento ya que ha acertado con una gran cantidad de vaticinios.

Dentro de las predicciones de la famosa astróloga que se han cumplido, se encuentran fenómenos climáticos como tormentas, tsunamis y terremotos; también hay guerras, eventos políticos, embarazos y muertes como la de la de Reina Isabel II.

Mhoni Vidente habló sobre lo que vio para el futuro del mundo.
Mhoni Vidente habló del eclipse solar en septiembre de 2025. | Foto: YouTube Mhoni Vidente - El Heraldo de México

Además de sus vaticinios, Mhoni Vidente también habla de los signos del zodiaco y de lo que viene para las casas astrales con su horóscopo semanal.

Eclipse solar en septiembre de 2025

Recientemente, la pitonisa habló del próximo eclipse solar, el cual se podrá apreciar el 21 de septiembre, ya que, según ella, tendrá un potente efecto sobre algunos de los signos del zodiaco.

Este fenómeno astronómico, de acuerdo con lo mencionado por la cubana, será apropiado para el cierre de ciclos, la apertura de puertas y la llegada de nuevas oportunidades.

Esta llegada de cosas buenas estaría relacionada con el plano personal, laboral, espiritual y amoroso.

Mhoni Vidente habló sobre qué sucederá en esta etapa del 2025.
Mhoni Vidente habló sobre qué sucederá en esta etapa del 2025. | Foto: YouTube Mhoni Vidente

Signos del zodiaco que serán impactados por el eclipse solar, según Mhoni Vidente

De acuerdo con la famosa pitonisa, serán cuatro los signos del zodiaco que sentirán más los efectos de este fenómeno astronómico.

Además, menciona que el presente mes está ligado con el número nueve, el cual está vinculado con los finales y, de igual forma, con los nuevos comienzos.

La Luna cubrió hasta un 90% del Sol en algunas regiones, dejando fotos espectaculares.
El eclipse solar parcial en Berlín - Columna de la Victoria. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I
  • Aries

Las finanzas se organizarían para las personas de este signo, pero siempre y cuando solucionen tareas pendientes y no pierdan el orden económico en sus vidas. Además, se sentirán muy enérgicos y querrán desarrollar todo tipo de actividades, cosa que deben aprovechar.

  • Leo

El amor disfrazado se verá directamente impactado en los leoninos, ya que el eclipse podría hacer que se rompan relaciones tóxicas, amistades convenientes o situaciones de control excesivo.

Por otro lado, las oportunidades para este signo estarán servidas por el lado del terreno laboral, pues podría tener un cambio de trabajo o proyectos propios.

  • Sagitario

En este día, la prudencia debería ser una de las mayores virtudes de las personas de este signo, pues el hecho de presumir lo propio podría atraer envidias o días de mala suerte. Lo más recomendable es ser discreto y pasar inadvertido.

  • Piscis

Este eclipse llega con fuerza para darle solución a resolver trámites legales que no se han tocado en un buen tiempo.

La salud también será un punto importante, sobre todo la hidratación, para que sí, se puedan evitar riesgos y contratiempos sobre estos días.

