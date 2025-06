Miguel Uribe Turbay: el neurocirujano que atiende al senador y que operó al papá de Shakira hizo conmovedora reflexión, “guía mis manos con sabiduría”

Atentado Miguel Uribe Turbay

En el sentido mensaje, el reconocido médico se encomienda San Chárbel Makhlouf, un sacerdote, monje y ermitaño del rito maronita nacido en el Líbano reconocido por conceder milagros de Dios no solo para los católicos , sino también para musulmanes y fieles de otras religiones.

Esta no es la primera vez que el doctor Fernando Hakim muestra su devoción, previamente en otra publicación que data de 2023 en sus redes había comentado: “Soy creyente, creo en Dios, le pido a Dios que me ayude y siempre me ha ayudado y eso se llama fe”, aseguró.