Murió Gerson Leos, integrante de Banda MS, durante juego de béisbol; esta habría sido la causa del fallecimiento

El tecladista deja un gran vacío en la reconocida banda de música regional mexicana.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

7 de enero de 2026, 6:23 p. m.
Murió Gerson Leos, integrante de Banda MS. Foto: Instagram: @bandamsoficial

La música regional mexicana está de luto, pues hace poco se dio a conocer y se confirmó la muerte de Gerson Leos, tecladista de Banda MS (Banda Sinaloense de Sergio Lizárraga).

Esta agrupación es una de las más exitosas y representativas del género regional mexicano en el país centroamericano y hoy le dicen adiós a uno de sus integrantes.

La inesperada y triste noticia se dio a conocer a través de una publicación realizada por la banda en su cuenta de Instagram, en donde dejaron una fotografía de Gerson con un mensaje lamentando su partida.

“Hoy despedimos a Gerson con mucha tristeza, pero también con gratitud por todo lo que dejó en quienes lo conocieron. Acompañamos de corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil”, fue lo primero que escribieron.

En este mismo post, recalcaron que el legado musical de Leos siempre se quedará en ellos y con ellos: “Gerson siempre se quedará con nosotros, en su música, en sus recuerdos y en cada persona que tocó con su camino. De parte de toda la familia Banda MS y Familia Lizos, descanse en paz”, añadieron.

¿De qué murió Gerson Leos, integrante de Banda MS?

Hasta el momento, se conoce que el famoso tecladista de 36 años, de la banda regional mexicana, falleció de manera repentina mientras jugaba un partido de béisbol en Mazatlán, Sinaloa.

El periódico el Siglo de Torreón recogió que el artista se desplomó frente a sus compañeros de equipo y espectadores en el campo de juego.

De igual forma, se dio a conocer que Leos habría sufrido un infarto fulminante, situación que apagó su vida, pese a los intentos de reanimación.

Reacciones de los fanáticos

En el post publicado en la cuenta oficial de la banda, varios seguidores dejaron comentarios lamentando la partida de Gerson Leos.

“Hoy tu música hace su debut en el cielo mi Gerson, hasta pronto maestro, gran amigo, te amamos y amamos a los tuyos; descansa en paz”; “Lo sentimos mucho... en paz descanse el compa Gerson”; “Dios bendiga su alma, mucha resignación a todos los muchachos, un abrazo a su familia”; “Dios lo tenga en su gloria, son pérdidas que se sienten en el corazón”; “Qué noticia tan triste y tan inesperada, mi más sentido pésame. Una persona llena de amor por la música”; “La banda no será lo mismo sin ti. Descansa en paz Gerson, siempre en nuestros corazones. Este año lo vi varias veces y tuve la oportunidad de convivir con él, siempre tan linda persona, siempre vivirás en mi corazón”.

