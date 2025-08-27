Murió joven torero tras ser embestido en plena corrida; video causó terror en redes sociales

Tras ser embestido por un toro durante un reciente evento, Manuel María Trindade, un joven de 22 años que hacía parte del grupo Forcados Amateur, perdió la vida a causa de la gravedad de las heridas provocadas por el animal, que superaba los 700 kilos.

Los hechos, ocurridos en la Plaza de Toros de Campo Pequeño, en Lisboa, sorprendieron a los asistentes al evento y a miles de personas que observaron los angustiantes videos a través de redes sociales, ya que, en pleno ruedo, el animal persiguió al hombre y le causó fuertes heridas.

El joven de 22 años sufrió muerte cerebral y paro cardiorrespiratorio. | Foto: Facebook: Manuel María Trindade

Rápidamente, Manuel María fue trasladado a la zona de emergencias, lugar en el que varios médicos y especialistas del cuerpo de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios, realizaron técnicas de reanimación y pusieron en práctica todos sus conocimientos con el fin de estabilizar su salud y controlar las heridas.

No obstante, al ingresar al Hospital São José, los profesionales de la salud confirmaron a sus familiares, a los medios de comunicación y a las personas que seguían de cerca su estado, que presentaba muerte cerebral.

Por otro lado, minutos después presentó un paro cardiorrespiratorio, el cual habría terminado con su vida.

Tras conocerse su deceso, la ANGF, entidad que agrupa, organiza y representa a los distintos grupos taurinos, se pronunció al respecto y envió un comunicado, refiriéndose a la situación.

“La Asociación Nacional de Grupos de Forcados (ANGF) lamenta profundamente el fallecimiento de Manuel María Trindade, del Grupo de Forcados Amateur de São Manços, durante una corrida de toros de la Ganadería Vinhas en la Plaza de Toros de Campo Pequeño el 22 de agosto de este año. La ANGF expresa sus más sinceras condolencias a la familia de Manuel, a todos sus amigos y al Grupo de Forcados Amateur de São Manços. La ANGF está a su disposición para brindar todo el apoyo necesario en este difícil momento. Que la memoria y el ejemplo de valentía de Manuel María Trindade perduren en los corazones de quienes lo conocieron y admiraron. Nuestro más sentido pésame”, escribieron.

En medio del dolor, Alzira Beringel, madre del torero fallecido, hizo una sentida publicación en su cuenta personal de Facebook, en la que expresó la tristeza que vive tras lo ocurrido y respondió a los que critican la profesión que tenía el joven.